Kommentar Michael Musalek: Gute Vorsätze? Vergessen Sie’s!

Mehr bewegen, gesünder essen, mit dem Rauchen aufhören – das sind die häufigsten „guten Vorsätze“ der Österreicher. Alle Jahre wieder also, zu Beginn des neuen Jahres: der Wunsch nach einem „neuen Ich“, ein bisserl zumindest. Eine traditionelle, menschliche Gewohnheit, um den Lebensentwurf anders zu gestalten. Doch wie gelingt Veränderung nachhaltig? Die gute Nachricht: Jeder Mensch ist zu einem Neuanfang fähig, das zählt zu seinen besonderen Eigenschaften. Homo sapiens kann planen und das Geplante in Folge auch umsetzen. Klingt nach besten Voraussetzungen für einen Neustart – einzige Voraussetzung, so scheint es: Es muss nur der „richtige“ Wunsch sein.

Laut dem US-amerikanischen Philosophen Harry G. Frankfurt gibt es „Wünsche erster Stufe“ und „Wünsche zweiter Stufe“. Ein Wunsch ersten Ranges ist etwas, das man jetzt und in der Sekunde haben möchte, Wünsche zweiten Ranges sind jene, wo man etwas zwar für richtig und gut hält, aber trotzdem nicht unmittelbar umsetzen will. Daraus speist sich, im weitesten Sinne, der „gute Vorsatz“ – heißt: Ich finde zwar etwas richtig, aber wollen tu’ ich es nicht. Tückisch. Wohl deshalb werden die meisten guten Vorsätze so häufig gebrochen. Die Enttäuschung ist vorprogrammiert. Wenn ein Mensch hingegen mit ganzem Herzen etwas will und sich genau überlegt, was er dafür zu tun bereit ist, steigt die Wahrscheinlichkeit, dranzubleiben.

Mit anderen Worten: Vergessen Sie alle guten Vorsätze! Konzentrieren Sie sich stattdessen lieber auf das, was Ihnen ein echtes Anliegen ist: Was will ich und mag ich mögliche Konsequenzen, die sich daraus ergeben, in Kauf nehmen?