Ich kenne Menschen, die lösen Sudokus oder so seltsame Logikaufgaben, bei denen ein Herr Müller neben einer Frau Huber wohnt, aber keinen grünen Pullover trägt und man den Namen ihres Dackels erraten soll.

So sehr ich mir dabei auch den Kopf zerbreche: Da wird nichts daraus. Das Sudoku ist dann eine Kritzel-Halde, bei der sich keiner mehr auskennt, am wenigsten ich. Und die Kopfnuss führt mich direkt in einen Wutanfall, weil ich das Gefühl habe, mein Gehirn verwandelt sich in einen gigantischen Knopf.

Aber natürlich ist es wichtig, seine mentalen Fähigkeiten etwas zu fördern, wo es doch heißt: Wer rastet, der rostet. Nicht mit mir! Also rate ich Diagnosen. Genauer gesagt folge ich in den sozialen Medien Accounts, auf denen Röntgenbilder, Hauterscheinungen oder rätselhafte Symptomgeschichten zu sehen oder nachzulesen sind. Und dann darf ich raten. Was ich sehr gerne mache – mit dem Selbstbewusstsein einer leitenden Oberärztin kurz vor der Visite. Schließlich habe ich schon in der Kindheit das Buch „Wunder Mensch“ mehrmals gelesen und wusste bereits mit elf Jahren, wie „rote Blutkörperchen“ in der Fachsprache heißen.

Ich denke mir dann: „Ah ja. Glasklarer Fall.“ Das Problem: Meist ist gar nix klar. Ich tippe auf eine Lungenentzündung, doch es ist ein verschluckter Fremdkörper. Ich vermute eine simple Zyste, doch diese entpuppt sich als Syndrom, das klingt, als hätte es sich irgendein melancholischer Medizinalrat nach zu viel Rotwein ausgedacht.

Vor Kurzem lernte ich das Rapunzel-Syndrom kennen: Nein, es handelt sich nicht um die Neuauflage des Märchens, sondern um einen Haarballen im Magen, der sich bis in den Dünndarm verknödeln kann. Aufregend. Die Abenteuer sind also im Darm.