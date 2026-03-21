Neuer Kinderschuh wächst mit: Was eine Wiener Orthopädin dazu sagt

Kinderfüße wachsen schnell – oft passen neue Schuhe schon nach kurzer Zeit nicht mehr. Innerhalb weniger Monate sind Familien mit teils hohen Kosten für neue Schuhe konfrontiert. „Ein Kind braucht im Schnitt zwölf Paar Schuhe, bis es in die Schule kommt. Das ist teuer, aufwändig und auch aus ökologischer Sicht problematisch. Wir wollten herausfinden, ob es dafür eine bessere Lösung geben kann“, sagt Alexander Schemel. Schemel ist Mitbegründer des Start-ups „Sizeless“. Gemeinsam mit Studienkollegen der Deutschen Sporthochschule Köln entwickelte er einen Kinderbarfußschuh, dessen Größe flexibel angepasst werden kann. In Gesprächen mit Eltern wurde den Gründern rasch deutlich, wie häufig neue Schuhe angeschafft werden müssen.

8 Millimeter verstellbar Im Umfeld des Instituts für Biomechanik und Orthopädie entstanden erste Prototypen eines verstellbaren Kinderschuhs. Das Herzstück bildet ein Mechanismus, mit dem sich die Schuhgröße von außen um insgesamt 8 Millimeter verändern lässt. Dieser ist in der Sohle integriert und hat keinen direkten Kontakt zum Fuß. Über seitliche Laschen kann die passende Größe eingestellt und mithilfe eines Klettsystems fixiert werden. Auf diese Weise sollen Tragekomfort, Fußgesundheit und eine längere Nutzungsdauer miteinander vereint werden. Die Technologie wurde bereits zum Patent angemeldet. Zwar existieren ähnliche Konzepte bereits bei Roll- oder Eislaufschuhen, doch alltagstaugliche Schuhe, die mit Kinderfüßen mitwachsen, gibt es bisher nicht. Noch ist der verstellbare Kinderschuh nicht erhältlich, derzeit läuft eine Crowdfunding-Kampagne. Über die Plattform Kickstarter kann investiert und der Schuh vorbestellt werden (ab 89 Euro pro Paar). Der Schuh soll dann in den Größen 24 bis 34 in drei Farbvarianten erhältlich sein.