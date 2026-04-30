Keimschleuder Kühlschrank: Was sofort entsorgt werden muss

Von Karin Lehner Schimmelige Erdbeeren sind meist leicht zu erschnüffeln. Oft begleitet sie ein charakteristisch-muffiges Odeur, das dem Kühlschrank-Besitzer schon beim Öffnen der Türe unangenehm entgegenschlägt. Das war‘s mit dem beerigen Topping für den Frühstücks- oder Mittags-Porridge. Sie wandern leider en gros in den Mistkübel.

Keime wie im Spital Mit unsichtbaren Bakterien, Pilzen und Antibiotika-resistenten Keimen haben Herr oder Frau Ottonormalverbraucher jedoch kein so leichtes Spiel. Schließlich sind sie nur per Detektivarbeit unter dem Mikroskop zu enttarnen. Genau das praktiziert Assoz. Prof. Dr. Evelyne Selberherr vom Zentrum für Lebensmittelwissenschaften an der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Sie und ihr Team entnahmen für eine Studie in puncto mikrobieller Belastung Proben aus 45 Haushaltskühlschränken und lieferten eine böse Überraschung. Kühlgeräte sind nämlich alles andere als eine saubere Sache. „Über Kreuzkontamination durch Hände, Lebensmittel und Verpackungen werden ständig Mikroorganismen übertragen. Doch die hohe Keim-Zahl und mikrobielle Vielfalt in manchen Geräten erstaunte sogar uns.“ Das gefundene mikrobielle Erbmaterial vergleichen die Wissenschaftler der VedMedUni mit bekannten Erregern aus internationalen Datenbanken. So fand das Team in 60 Prozent der untersuchten Kühlgeräte potenziell krankheitserregende Bakterien wie Bacillus cereus, Staphylococcus aureus oder Listeria monocytogenes, ergänzt durch Mikroorganismen aus fermentierten Lebensmitteln und Vertretern der menschlichen Hautflora. Selberherr und ihre Kollegen stießen auch auf Antibiotika-Resistenzgene, insbesondere gegen Beta-Laktame, Tetrazykline und Aminoglykoside. Die meisten Menschen würden sie wohl eher in einem Krankenhaus denn im eigenen Kühlschrank vermuten.

Bakterien-Nährboden Arbeitsfläche „Ein paar Mikroorganismen im Kühlgerät sind ganz normal“, weiß die Mikrobiom-Forscherin. „Für gesunde Menschen sind sie unproblematisch.“ Entscheidend sei jedoch, ob sie eine Vermehrungschance bekommen. „Manche Keime wachsen bei niedrigen Temperaturen weiter. Wenn sie im Alltag wieder in die Küche eingetragen werden und bei höheren Temperaturen eine Vermehrungschance bekommen, kann das für kleine Kinder, ältere oder immungeschwächte Menschen unter ungünstigen Bedingungen aber zum Risiko werden.“ Der Haushalt sei laut Selberherr oft „ein blinder Fleck in puncto Lebensmittelsicherheit“. Dazu zählen auch Küchen-Arbeitsflächen, nachdem Produkte aus dem coolen Buddy genommen und weiterverarbeitet werden. „Wenn hier nebenbei der Salat zubereitet wird, der einige Zeit bei Zimmertemperatur steht, bekommen Bakterien einen Nährboden.“

Die richtige Temperaturzone Dabei sollten Kühlgeräte mikrobielles Wachstum eigentlich verringern und damit die Haltbarkeit von Milch(-produkten), Gemüse & Co. verlängern. Doch der Fehler beginnt bereits bei der Einstellung des Temperaturreglers. WHO, FDA & Co. empfehlen vier bis fünf Grad Celsius. Aber nur 38 Prozent der coolen Probanden erreichten die Idealtemperatur. 24 Prozent wiesen sogar über sieben Grad auf. „Ein Bereich, der in der Lebensmittelindustrie und -forschung als ungünstiges Worst-Case-Szenario gilt“, weiß Selberherr. Die Ergebnisse der aktuellen Studie verdeutlichen, dass die richtige Kühltemperatur wichtig ist, hygienische Maßnahmen jedoch ebenfalls einen zentralen Einfluss haben. „Geräte, die über einen längeren Zeitraum nicht gereinigt wurden, wiesen eine deutlich höhere mikrobielle Belastung und eine Dominanz weniger, besonders anpassungsfähiger Mikroorganismen auf“, erklärt Selberherr.

Was wie gelagert und wann entsorgt werden muss Erd- und Himbeeren werden meist von Grauschimmel befallen. Für Menschen gilt er als weitgehend harmlos. Doch weil Beeren einen hohen Wassergehalt und keine schützende Schale haben, verbreiten sich Schimmelsporen und Begleitbakterien schnell unsichtbar im gesamten Fruchtfleisch. Zur Risikominimierung immer das gesamte Körbchen entsorgen.

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Rudolf Krska, Mykotoxin-Forscher an der BOKU University, rät besonders immunsupprimierten Menschen zur Vorsicht. „Für sie kann schon geringe Schimmelbelastung ein Gesundheitsrisiko darstellen.“

werden meist von Grauschimmel befallen. Für Menschen gilt er als weitgehend harmlos. Doch weil Beeren einen hohen Wassergehalt und keine schützende Schale haben, verbreiten sich Schimmelsporen und Begleitbakterien schnell unsichtbar im gesamten Fruchtfleisch. Zur Risikominimierung immer das gesamte Körbchen entsorgen. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Rudolf Krska, Mykotoxin-Forscher an der BOKU University, rät besonders immunsupprimierten Menschen zur Vorsicht. „Für sie kann schon geringe Schimmelbelastung ein Gesundheitsrisiko darstellen.“ Auch Zitronen und Orangen schimmeln oft. Doch ihre dicke, säurehaltige Schale bietet einen gewissen Schutz und erschwert die Ausbreitung. Dennoch können sich bei starkem Befall Toxine wie das Nervengift Patulin bilden. Laut Krska bestehe hier aber „noch großer Forschungsbedarf“. „Die Art des Schimmelpilzes, der Zuckergehalt des Produkts und dessen Viskosität beeinflussen maßgeblich, wie schnell sich Schimmel ausbreitet.“ Auch Selberherr setzt auf Augenmaß. „Ich entferne Zitrusfrüchte, die in direktem Kontakt mit verschimmelten Exemplaren standen. Die übrigen wasche ich gründlich und verwende sie, wenn Aussehen und Konsistenz frisch erscheinen.“

schimmeln oft. Doch ihre dicke, säurehaltige Schale bietet einen gewissen Schutz und erschwert die Ausbreitung. Dennoch können sich bei starkem Befall Toxine wie das Nervengift Patulin bilden. Laut Krska bestehe hier aber „noch großer Forschungsbedarf“. „Die Art des Schimmelpilzes, der Zuckergehalt des Produkts und dessen Viskosität beeinflussen maßgeblich, wie schnell sich Schimmel ausbreitet.“ Auch Selberherr setzt auf Augenmaß. „Ich entferne Zitrusfrüchte, die in direktem Kontakt mit verschimmelten Exemplaren standen. Die übrigen wasche ich gründlich und verwende sie, wenn Aussehen und Konsistenz frisch erscheinen.“ Wenn Marmelade schimmelt, sollte jedoch immer das gesamte Glas entsorgt werden. Hier wachsen Pilze schnell.

schimmelt, sollte jedoch immer das gesamte Glas entsorgt werden. Hier wachsen Pilze schnell. Ebenso auf Käse , egal ob hart oder weich. Wer kein Risiko eingehen will, muss das ganze Stück beziehungsweise die gesamte Packung wegwerfen.



, egal ob hart oder weich. Wer kein Risiko eingehen will, muss das ganze Stück beziehungsweise die gesamte Packung wegwerfen. Sensorik-Test: Anschauen, riechen und kosten. Bei Spargel in einem geöffneten Einmachglas kann es passieren, dass sich die Spitzen nicht mehr in der Flüssigkeit befinden. In der Regel bleibt er im Kühlschrank dennoch für einige Tage frisch. Selberherr empfiehlt den Sensorik-Test. „Anschauen, riechen und kosten.“ Letzterer ist bei veganen Ersatz- oder neuen Produkten aber oft unverlässlich, weil viele Konsumenten nicht wissen, ob beispielsweise eine leicht schleimige Oberfläche normal ist. „Das ist noch nicht trainiert“, weiß Selberherr. „Wir müssen hier erst lernen, wie es frisch aussieht, riecht und schmeckt.“ Wer Äpfel im Kühlschrank lagert, sollte sie immer in eine Box geben. Sie sondern das Reife-Gas Ethylen ab, das benachbarte Früchte oder Gemüse schneller reifen und verderben lässt. Überhaupt ist die richtige Lagerung essenziell. Die Milch gehört nicht in die Kühlschranktüre, weil das neben dem obersten Fach der wärmste Ort des Geräts ist. „Bitte die Temperaturzonen beachten“, empfiehlt Selberherr. Unten ist es am kühlsten. Der ideale Platz für Fleisch. Gemüse gehört in die dafür vorgesehene Lade.