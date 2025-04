Ein neuartiges Kaugummi gegen Grippeviren

Ein Forschungsteam der zahnmedizinischen Fakultät der University of Pennsylvania und Partnerinstitutionen in Finnland hat ein klinisch getestetes antivirales Kaugummi entwickelt, das in Modellversuchen die Viruslast von zwei Herpes-simplex-Viren (HSV-1 und HSV-2) sowie zwei Influenza-A-Stämmen (H1N1 und H3N2) um über 95 Prozent senken konnte.

Grundlage des Kaugummis ist ein natürlich vorkommendes Protein (FRIL) aus der Lablabbohne, das Viren neutralisieren kann. In der aktuellen Studie wurde das Protein in einem Kaugummi-Format verarbeitet. Dieses wiederum ermöglicht eine gezielte und gleichmäßige Freisetzung im Mund, wo viele Viren bevorzugt übertragen werden, etwa durch husten.