Karies und Co.: Sportler haben häufiger Zahnprobleme

Zusätzlich enthalten diese Produkte hohe Mengen an Zucker und Säuren – beides Risikofaktoren für die Zahngesundheit. Zucker dient als Nahrung für Kariesbakterien, die ihn in Säure umwandeln und so den Zahnschmelz angreifen. Gleichzeitig greifen die Säuren in Sportgetränken die Zahnoberfläche direkt an, lösen Mineralien aus dem Zahnschmelz und führen langfristig zu Erosionen.