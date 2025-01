Kalorienwerte auf Verpackungen: Beeinflusst das die Kaufentscheidung?

In Belgien, Frankreich, Deutschland, Luxemburg oder den Niederlanden findet sich auf Lebensmittelverpackungen teilweise ergänzend dazu der sogenannte Nutri-Score, der die Nährwertqualität anhand von Kategorien kennzeichnen soll. Derzeit ist der Nutri-Score in österreichischen Supermärkten nur auf importierten Lebensmitteln zu finden. In den genannten Ländern markieren Hersteller ihre Produkte freiwillig damit. Heimische Fachleute betonen allerdings immer wieder, dass der Nutri-Score ein verzerrtes Bild davon liefern könne, was gesund ist und was nicht.

Lenkungseffekte durch Kalorienwerte?

Ein Problem, denn derartige Angaben sollen eigentlich für mehr Transparenz sorgen und Konsumentinnen und Konsumenten letztlich auch dabei unterstützen, den Nährstoff- oder Energiegehalt von Speisen und Getränken besser einzuschätzen.

Doch lenken reine Kalorienangaben die Kaufentscheidung überhaupt in eine kalorienärmere Richtung? Dieser Frage hat sich nun ein Cochrane-Forschungsteam aus Großbritannien gewidmet. Die Cochrane Collaboration ist ein weltweites, unabhängiges Netzwerk aus Wissenschafterinnen und Wissenschaftern. Es setzt sich dafür ein, dass Entscheidungen zu Gesundheitsfragen auf Basis solider und aktueller wissenschaftlicher Evidenz getroffen werden.