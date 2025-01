KI revolutioniert Brustkrebs-Früherkennung: Mehr Diagnosen, höhere Effizienz

Künstliche Intelligenz zeigt, was sie kann – und das mit beeindruckenden Ergebnissen. In der bisher weltweit größten Studie zur Nutzung von KI im Mammographie-Screening konnte die Entdeckungsrate für Brustkrebs deutlich gesteigert werden. Gleichzeitig blieb die Zahl unnötiger Zusatzuntersuchungen stabil, während Radiologen spürbar entlastet wurden. Die Ergebnisse markieren laut Studienleiter einen Meilenstein in der medizinischen Diagnostik und könnten die Früherkennung von Brustkrebs nachhaltig revolutionieren.