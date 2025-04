Gürtelrose-Impfung kann das Risiko für Demenz reduzieren

Die Impfung ziehlt auf das Varizella-Zoster-Virus ab, das zur Gruppe der Herpesvieren zählt und für die Erkrankung Feuchtblattern, auch Windpocken genannt, verantwortlich ist. Nach einer Infektion verbleiben die Viren in einem inaktiven Zustand in den Nervenzellen des Rückenmarks. Wird das Virus später im Lauf des Lebens reaktiviert, tritt die Erkrankung Gürtelrose auf. „Hat man einmal im Leben Feuchtblattern durchgemacht, bleibt das Virus ein Leben lang im Körper. Es ruht in den Nervenknoten an der Wirbelsäule und kann im Lauf des Lebens wieder als Gürtelrose aufflammen. Die Gürtelrose ist eine Nervenentzündung, die zu massiven Schmerzen führt und lässt sich durch die Impfung sehr gut verhindern“, betont Redlberger-Fritz. Typischerweise tritt Gürtelrose im Alter auf, wenn das Immunsystem geschwächt ist. Auch Stress, Krankheiten oder bestimmte Medikamente können als Auslöser wirken.