Neue Studie zeigt: Ibuprofen dämpft auch die Lust auf Süßes

Ibuprofen ist ein sogenanntes nichtsteroidales Antirheumatikum (NSAR), das Entzündungen, Schmerzen und Fieber lindert. In der US-Studie, die im British Journal of Pharmacology erschienen ist, untersuchte man den Einfluss von Ibuprofen sowie den verwandten Wirkstoff Naproxen auf die Verarbeitung von Zucker im Körper.

Dass ein übermäßiger Zuckerkonsum gesundheitliche Risiken birgt, ist bekannt. Nun haben Forschende herausgefunden, dass der Schmerzmittel-Wirkstoff Ibuprofen helfen könnte, den süßen Geschmack abzuschwächen – und so womöglich auch den Zuckerstoffwechsel positiv zu beeinflussen.

Süß-Rezeptoren im Visier

Im Fokus der Studie standen spezielle Geschmackssensoren im Mund, die den süßen Geschmack erkennen. Sie heißen TAS1R2 und TAS1R3 und sind nicht nur für das Geschmackserlebnis verantwortlich, sondern auch an der Regulierung des Blutzuckers beteiligt. In Versuchen mit 14 gesunden Erwachsenen und in Labortests mit menschlichen Zellen zeigte sich: Ibuprofen und Naproxen können diese Rezeptoren blockieren – und dadurch die Wahrnehmung von Zucker deutlich verringern. Andere Geschmackswahrnehmungen blieben unbeeinflusst.

"Schon kleine Mengen, wie sie nach einer normalen Schmerzmittel-Dosis im Blut auftreten, reichten aus, um den süßen Geschmack spürbar abzuschwächen", berichten die Forschenden. Sogar das Spülen mit einer Ibuprofen-Lösung vor dem Essen reduzierte die Süßwahrnehmung – noch stärker als wenn das Medikament direkt in die Speisen gemischt wurde.