Minimalinvasiver Herzrhythmus-Eingriff: Premiere in Wien

Erstmals in Österreich wurde im März 2026 an der Klinischen Abteilung für Kardiologie der Universitätsklinik für Innere Medizin II gemeinsam mit der Universitätsklinik für Herz- und Thorakale Aortenchirurgie von AKH Wien und MedUni Wien ein minimal-invasiver Eingriff zur Behandlung einer potenziell lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörung durchgeführt.

Der Eingriff stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Therapie komplexer Herzrhythmusstörungen dar und eröffnet neue Perspektiven für PatientIinnen mit bislang schwer behandelbaren Krankheitsbildern: Herzschichten, die mit konventionellen Katheterablationen nicht ausreichend behandelt werden können, werden bei diesem innovativen Verfahren erreicht und damit behandelbar. Die Operation kann besonders schonend und effektiv für Patient:innen minimalinvasiv durchgeführt werden.

Die innovative Methode kombiniert zwei hochspezialisierte Verfahren: die minimal-invasive Thorakoskopie mit der katheterbasierten elektrophysiologische Ablation. Über kleine Schnitte zwischen den Rippen wurde eine Kamera eingeführt, die einen direkten Zugang zur Herzoberfläche ermöglicht (Thorakoskopie).

Durch dieses Verfahren konnte die äußere Schicht des Herzens direkt behandelt werden. Parallel dazu erfolgte mittels Kathetertechnik im Inneren des Herzens eine präzise Ablation, eine gezielte Verödung von krankhaftem Herzgewebe, das die Rhythmusstörungen auslöst.