Gassigehen mit Leine: Neue Studie zeigt, welche Verletzungen drohen können

Mit dem Gassigehen können auch Verletzungsrisiken verbunden sein, wie eine neue Untersuchung unter der Leitung britischer Forschender nun zeigt. Konkret kann es zu Verletzungen an der Hand oder am Handgelenk kommen, heißt es: Etwa, wenn man mit dem Finger im Halsband des Hundes einhakt, um das Tier zurückzuhalten, oder die Leine um das Handgelenk wickelt.

500.000 "Gassigeh-Verletzungen" untersucht

Fachleute des Raigmore-Krankenhauses im schottischen Inverness und des Sengkang Spital in Singapur untersuchten fünf US-Studien mit fast 500.000 Verletzungen, die beim Gassigehen mit Hunden aufgetreten waren.

Mehr als ein Fünftel davon waren Frakturen oder Weichteilverletzungen an der Hand und dem Handgelenk. Finger- und Handgelenksfrakturen waren mit knapp 62.000 Verletzungen am häufigsten. Mehr als zwei Drittel der Verletzungen wurden durch das Ziehen des Hundes an der Leine verursacht, der Rest durch Stolpern über die Leine oder den Hund und Stürze sowie durch Verheddern in der Leine.

Frauen und ältere Erwachsene waren überproportional häufig betroffen: Fast drei Viertel der Verletzungen betrafen Frauen und knapp ein Drittel die über 65-Jährigen. Allerdings, auch das ergab die Studie, barg das Ausführen eines Hundes im Vergleich zu anderen Tätigkeiten kein größeres Verletzungsrisiko.