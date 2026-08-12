Hormon Oxytocin kann misstrauische Männer vertrauensseliger machen

Das „Kuschelhormon“ Oxytocin macht gewisse Männer vertrauensseliger. Eine neue Studie der Universität Zürich zeigt, dass der Botenstoff das Vertrauen bei Männern erhöht, die von Natur aus wenig vertrauen. Seit über 20 Jahren ist umstritten, ob Oxytocin das Vertrauen stärke, wie die Universität Zürich (UZH) am Mittwoch mitteilte. Die neue Studie liefere nun belastbare Evidenz für eine selektive Wirkung.

Für die neue Untersuchung, die in der Fachzeitschrift Pnas veröffentlicht wurde, rekrutierte das Forschungsteam 359 Männer, die zuvor als wenig vertrauensbereit eingestuft worden waren. Die Forschenden aus Zürich, Magdeburg und Antwerpen beschränkten die Studie auf Männer, um die Resultate mit früheren Untersuchungen vergleichen zu können. Die Teilnehmenden erhielten per Zufallsprinzip entweder Oxytocin oder ein Placebo. Danach nahmen sie an einem anonymen Vertrauensspiel teil, bei dem sie entschieden, wie viel Geld sie einer unbekannten Person anvertrauen.