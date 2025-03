HIV: "Wenn sich viele vor etwas fürchten, entsteht ein Stigma"

Katharina Grabmeier-Pfistershammer: Am grundlegendsten verändert hat sich, dass eine HIV-Infektion heute eine gut behandelbare, chronische Erkrankung ist. Wir können sie nicht heilen, wenn man sie früh diagnostiziert und behandelt, haben Betroffene eine weitgehend normale Lebenserwartung. Jemand, der einen positiven HIV-Test erhält und noch nicht an AIDS, also Symptomen, die durch die ausgelöste Zerstörung des Immunsystems auftreten, leidet, kann durch eine Therapie gesund gehalten werden. Das war in den Achtzigern anders: Damals hatte man keine gezielten Behandlungsoptionen und eine HIV-Infektion war eine mit Sicherheit zum Tode führende Erkrankung. Die Betroffen sind von einer opportunistischen Infektion (Infektion, die bei einer gestörten Immunabwehr auftritt, Anm.) in die nächste gestolpert, bis das Immunsystem zusammenbrach

Immer wieder gelingt es vereinzelt, HIV-positive Menschen zu heilen. Dabei kommt eine Stammzelltherapie zur Anwendung. Warum wird dieser Ansatz nicht breit eingesetzt?

Was man dabei tut, ist potenziell lebensgefährlich. Man löscht das Immunsystem eines Menschen aus und gibt ihm ein neues, kompatibles Immunsystem. In der Phase vor der Transplantation sind die Patienten körperlich nahezu wehrlos gegenüber Krankheitserregern. Deswegen kommt eine Stammzelltherapie nur zum Einsatz, wenn sie wegen einer anderen Erkrankung, in der Regel einer Leukämie, notwendig ist. In den genannten Fällen hat man versucht, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und den Patienten ein gegen das Virus resistentes Immunsystem zu übertragen, welches keine Abstoßungsreaktion auslöst. Damit das funktioniert, muss man nicht nur einen kompatiblen Spender finden, sondern auch einen, der einen gewissen Rezeptor, den das HI-Virus gewöhnlich nutzt, um Zellen zu infizieren, nicht hat. Dadurch wird es für das HI-Virus schwieriger, Zellen zu infizieren. In einigen Fällen, wo der Ansatz so verfolgt wurde, hat das nicht geklappt. Das mag am Timing des Absetzens der HIV-Therapie zum Zeitpunkt der Transplantation liegen, dem Virus-Reservoir im Körper oder an der Fähigkeit des Virus auch andere Rezeptoren zu nutzen – wir wissen es nicht ganz genau. Bei einer Stammzelltransplantation kann es auch sein, dass sich das neue Immunsystem gegen den Empfänger richtet. Das sind schwer behandelbare Nebenwirkungen, die man sich für die HIV-Heilung aufhalst. Das ist kein Weg, der in der Breite der Betroffenen Sinn macht. Die HIV-Therapie, die wir haben, funktioniert außerdem sehr gut und macht wenig Nebenwirkungen.

Mit gängigen Medikamenten verfolgt man das Ziel, das Virus unter der Nachweisgrenze halten. Was macht es so schwierig, es gänzlich aus dem Körper zu eliminieren?

Das liegt am Virus. Viele Viren, denen wir ausgesetzt sind, werden nie in uns chronisch. Das HI-Virus kann aber in unseren Zellen sozusagen überwintern, indem es sich in unsere Erbsubstanz einschreibt oder Zellen an Stellen des Körpers infiziert, wo das Immunsystem nicht gut hinkommt. Wenn das Virus in einer Zelle schläft, wird an der Zelloberfläche kein Bestandteil des Erregers präsentiert – das Virus ist für die Immunabwehr unsichtbar. Auch Medikamente greifen die schlafenden Viren nicht an, weil sie sich nicht vermehren und das der Punkt ist, wo die Arzneien hemmend eingreifen. Über Blutmessungen ist dieses unsichtbare Reservoir schwer messbar. Das Virus kann immer wieder im Körper erstarken – das macht eine Heilung so schwierig. Außerdem ist das HI-Virus sehr mutationsfreudig, es verändert sich permanent. Deswegen kommt man in der Behandlung selten mit einer Substanz aus und die Entwicklung von Impfungen ist schwierig.