Fast-Food-Lokale in der Nachbarschaft: Schlecht fürs Herz?

Pizza, Pommes, Burger, Bier: Die gängigen Speisekarten in Bars , Beiseln und Schnellimbiss-Lokalen gehen selten als herzgesundheitsfreundlich durch. Neue Forschungen untermauern das: Demnach haben Menschen, die in der Nähe besagter Lokalitäten wohnen, ein höheres Herzschwächerisiko .

Herzschwäche, auch Herzinsuffizienz genannt, ist eine Erkrankung, bei der der Herzmuskel nicht mehr genug Blut in den Körper pumpen kann, um den Bedarf an Blut und auch Sauerstoff zu decken. Bisher haben nur wenige Studien den Zusammenhang zwischen Herzinsuffizienz und der Lebensmittelumgebung untersucht, so die Autorinnen und Autoren der neuen Untersuchung.

Mehr Fast-Food am Wohnort kann dem Herz schaden

"Die meisten bisherigen Forschungsarbeiten über den Zusammenhang zwischen Ernährung und menschlicher Gesundheit konzentrierten sich auf die Lebensmittelqualität und vernachlässigten dabei die Auswirkungen des Lebensmittelumfelds", wird Lu Qi, Studienautor und Epidemiologe an der Tulane University in New Orleans, in einer Aussendung zitiert. "Unsere Studie zeigt, wie wichtig es ist, das Nahrungsumfeld in der Ernährungsforschung zu berücksichtigen."

Die Forschenden um Qi untersuchten den Zusammenhang anhand von Daten aus der UK Biobank – einer großen Datenbank mit Gesundheitsdaten von mehr als 500.000 Erwachsenen im Vereinigten Königreich. Sie maßen, wie stark die Probandinnen und Probanden drei Arten von Lebensmittelumgebungen ausgesetzt sind: Pubs oder Bars, Restaurants oder Cafés und Fast-Food-Restaurants. Diese sogenannte Exposition wurde anhand der Nähe (Wohnen in einem Umkreis von einem Kilometer oder innerhalb von 15 Minuten zu Fuß erreichbar) und der Dichte (Anzahl der Lokale mit Schnellimbissen im Umkreis von einem Kilometer) bestimmt.

In der Studie wurden fast 13.000 Fälle von Herzinsuffizienz während eines 12-jährigen Nachbeobachtungszeitraums dokumentiert. Die Analyse ergab, dass eine größere Nähe und eine höhere Dichte von Fertiggerichten mit einem erhöhten Risiko für Herzversagen verbunden sind.