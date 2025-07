Herzinfarkte: Warum die Sterblichkeit stark gesunken ist

"Während Herzkrankheiten in den USA seit über einem Jahrhundert die häufigste Todesursache sind, ist die altersbereinigte Sterberate bei Herzkrankheiten in den vergangenen 50 Jahren deutlich (minus 66 Prozent) gesunken, darunter auch die Sterberate durch Herzinfarkte um fast 90 Prozent", schrieb die American Heart Association (AHA) anlässlich der Publikation einer entsprechenden Studie in ihrem Fachjournal. Auch in Österreich ist die Sterblichkeit seit den 80er-Jahren deutlich zurückgegangen , zeigen die Daten der Statistik Austria .

Experten der nationalen US-Zentren für Krankheitskontrolle (CDC) haben die Herz-Kreislauf-Mortalität bei Erwachsenen in den USA ab einem Alter von 25 Jahren für den Zeitraum von 1970 bis 2022 untersucht. "In diesem 52-Jahres-Zeitraum waren Herzerkrankungen für fast ein Drittel aller Todesfälle (31 Prozent) verantwortlich. In dieser Zeit sank die Sterberate aufgrund von Herzerkrankungen deutlich, von 41 Prozent aller Todesfälle im Jahr 1970 auf 24 Prozent aller Todesfälle im Jahr 2022", stellte AHA, eine der mit der Europäischen Kardiologengesellschaft (ESC) und der American Academy of Cardiology (ACC) drei weltweit bedeutsamsten Fachgesellschaften auf diesem Gebiet, fest.

Was den Durchbruch brachte

Vor allem bei akutem Herzinfarkt hat sich die Situation grundlegend geändert. Schnelles Erkennen der Erkrankung, sofortiger Transport der Patienten in eine kardiologische Abteilung, Auflösung des in einem Koronargefäß aufgetretenen Blutgerinnsels (Thrombolyse) per Medikament und modernste Kathetereingriffe mit implantierbaren Gefäßstützen (Stents) brachten den Umschwung. Hinzu kamen wesentlich verbesserte Präventions- und Nachbehandlungsmöglichkeiten samt Medikamenten zur Verhinderung der Bildung von Blutgerinnseln, zur Kontrolle des Herzrhythmus, starken Cholesterinsenkung und zur Blockade von Herzmuskel-Umbaumechanismen nach einem Infarkt.