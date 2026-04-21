Angeborene Herzfehler: Wie Innovationen Herzen retten

Von Nicola Afchar-Negad

Die Ausgangslage ist klar: Herzkreislauferkrankungen sind weltweit die häufigste Todesursache – und oft dauert es viel zu lange, bis sie erkannt werden. Gleichzeitig rücken angeborene Herzfehler in den Fokus. Sie zählen zu den häufigsten anatomischen Fehlbildungen bei Neugeborenen: Im Schnitt kommen ein bis zwei von hundert Babys damit zur Welt. Dank enormer medizinischer Fortschritte erreichen heute rund 95 Prozent dieser Kinder das Erwachsenenalter. Das ist zweifellos eine Erfolgsgeschichte, hat aber eine logische Konsequenz: Mit ihnen wächst auch die Gruppe erwachsener Patienten stetig an, für die es maßgeschneiderte Therapieansätze braucht. Denn: kein Herzfehler gleicht exakt dem anderen, ein „der Neffe meiner Nachbarin hat das auch“ bringt keinem was. Und doch lassen sich – bei aller Komplexität – grundsätzlich vier Stufen unterscheiden, unabhängig davon, ob die Herzfehler angeboren oder erworben sind.