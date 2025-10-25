Es war ein besonderer Moment am Kongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) Ende August in Madrid: Die Präsentation eines 80-seitigen Konsenspapiers zum Thema „Psychische Gesundheit und Herz-Kreislauf-Erkrankungen“. Zentrale Aussage: Psychische und Herz-Kreislauf-Gesundheit stehen in einem engen Zusammenhang. Je besser das eine, umso besser auch das andere.

"Erstmals gibt es auf der Ebene der europäischen kardiologischen Gesellschaft ein solches Dokument", sagt die Kardiologin Jeanette Strametz-Juranek, ärztliche Leiterin des Reha-Zentrums Bad Tatzmannsdorf der Pensionsversicherung im Burgenland. "Das ist insofern beachtlich, als die Kardiologie den Aspekt der Psyche in den vergangenen Jahren etwas vernachlässigt und sich vor allem in Richtung Reparaturmedizin entwickelt hat."

Auf Herz und Psyche spezialisierte Reha-Zentren in NÖ und dem Burgenland

