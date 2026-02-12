Herzvorsorge: Warum Sie öfter zu dieser Nuss greifen sollten

Eine neue wissenschaftliche Übersichtsarbeit im Fachjournal Nutrients rückt Pekannüsse in den Fokus einer herzgesunden Ernährung. Die von Forschenden des Illinois Institute of Technology durchgeführte Analyse fasst mehr als 20 Jahre Forschung zusammen und bestätigt positive Effekte auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit sowie die allgemeine Ernährungsqualität.

Studien zeigen demnach, dass Pekannüsse bei regelmäßigem Verzehr in moderaten Mengen wichtige Blutfettwerte verbessern können. Dazu zählen das Gesamtcholesterin und das "schlechte" LDL-Cholesterin, Triglyceride und Nicht-HDL-Cholesterin. Letzteres umfasst alles Cholesterin im Blut außer dem "guten" HDL und gilt als sehr guter Marker für die Herzgesundheit.

Verantwortlich dafür sind unter anderem die in Pekannüssen enthaltenen Polyphenole und weitere bioaktive Pflanzenstoffe, die antioxidativ wirken und den Fettstoffwechsel unterstützen.