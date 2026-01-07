Warum Hautkrankheiten oft ein Nährstoffproblem sind

Die Haut ist das größte Organ des Menschen – und macht vielfach Probleme: Stimmt etwas nicht, erscheint sie fahl oder Entzündungen dringen an die Oberfläche. Oftmals werden die Auswirkungen mit Cremes oder Medikamenten behandelt. Die wahre Ursache liegt aber häufig im Inneren. Yael Adler ist Dermatologin, Ernährungsmedizinerin und Autorin des Bestsellers „Genial ernährt!“. Sie erklärt, wie Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel wesentlich zur Hautgesundheit beitragen und wann sie helfen oder aber schaden können. Wer Adler nach den Auswirkungen von Nährstoffmängeln auf die Haut fragt, bekommt eine ganze Palette an Hauterscheinungen genannt. Fahle, trockene oder schuppige Haut, eingerissene Mundwinkel, brennende Zunge oder Entzündungen – all das können Anzeichen für einen Mikronährstoffmangel sein, der durch die Haut zum Vorschein kommt.

Privatleistung Noch kommen Mikronährstoffe in der klassischen Dermatologie kaum zum Einsatz. "Schlicht, weil es in der Ausbildung keine Rolle spielt und im Kassensystem nicht bezahlt wird", erklärt Expertin Adler. Langfristig sollte die Dermatologie diesen Ansatz stärker berücksichtigen, meint die Spezialistin. "Denn unsere Haut reagiert direkt auf den Stoffwechsel, auf Darmflora, Hormone und Ernährung. Nahrungsergänzungsmittel können – richtig eingesetzt – die Therapie vieler Hautkrankheiten unterstützen." Bis dahin bleib es aber oft eine Privatleistung, "die nur von darauf spezialisierten Praxen angeboten wird".

Hautbild nicht isoliert betrachten „Es gibt zahlreiche Hautkrankheiten, bei denen Mikronährstoffe eine spürbare Rolle spielen“, so Adler. So kann bei Akne der Ausgleich eines Eisenmangels zur Besserung führen und auch Zink, Selen, Vitamin D (mit K2) und Omega-3-Fettsäuren können sich anti-entzündlich auswirken und das Akne-Erscheinungsbild positiv beeinflussen. „Wer Kuhmilch, Zucker, Weißmehl, Fast Food oder auch Cannabis meidet, gibt seiner Haut zusätzlich eine Chance auf Besserung.“ Zudem kann Eisenmangel zu fahler Haut führen, Omega-3-Mangel eine Rolle bei Neurodermitis spielen, Selen-Mangel das Immunsystem der Haut beeinflussen und Jodmangel mit Schilddrüsenunterfunktion die Haut teigig erscheinen lassen. Rosazea-Patienten profitieren von Mikronährstoffen wie Omega-3-Fettsäuren, Selen, Vitamin D und Zink zur Entzündungseindämmung und sollten mit Ballaststoffen sowie probiotischen Lebensmitteln das Darm- und Hautmikrobiom stärken, rät Adler. Das Hautbild sollte jedenfalls nicht isoliert betrachtet werden. „Die Haut steht im Austausch mit unserem Stoffwechsel, den inneren Organen und ganz besonders mit der Darmflora. Alles, was wir essen, wirkt sich also auch auf die Haut aus – im Positiven wie im Negativen. Man spricht deshalb auch von einer Darm-Haut-Achse.“ Neben Makronährstoffen wie Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen, die für Hautzellen, Bindegewebe, Immunsystem, Hormone, Enzyme und Botenstoffe wichtig sind, müssen auch Mikronährstoffe – also Vitamine, Spurenelemente, Mineralien, Omega-3-Fettsäuren und sekundäre Pflanzenstoffe – in ausreichendem Maße vorhanden sein, um reibungslos zu funktionieren. „Fehlt ein Baustein, kann der gesamte Reparatur- und Schutzmechanismus der Haut ins Stocken geraten.“

Die Haut steht im in besonderem Maße im Austausch mit der Darmflora. von Yael Adler Dermatologin