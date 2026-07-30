Machen Hund und Katze glücklich? Studie weckt Zweifel

Machen Haustiere glücklich und gesund? Eine neue Schweizer Studie sät hier Zweifel. Besitzerinnen und Besitzer von Hund, Katze und Co. schneiden teils sogar schlechter ab als Menschen ohne Tiere.

Für die im Fachjournal „Plos One“ veröffentlichte Untersuchung werteten Forschende der Uni Basel, des Schweizerischen Tropen- und Public Health-Instituts, der Uni Luzern und der Open University in den Niederlanden Daten von über 2300 Menschen in der Schweiz aus.

Das unerwartete Ergebnis: Einen allgemeinen, messbaren Vorteil für die körperliche Gesundheit oder das seelische Wohlbefinden durch die reine Tierhaltung konnten sie nicht feststellen. Tierhalterinnen und Tierhalter berichteten im Schnitt sogar von einem etwas schlechteren Gesundheitszustand und rauchten geringfügig mehr Zigaretten pro Tag.

Auch bei Einsamkeit, Lebenszufriedenheit oder Arztbesuchen zeigten sich kaum Unterschiede zu Menschen ohne Tiere.