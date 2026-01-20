Die Impfung gegen Gürtelrose beugt nicht nur der durch Hautausschlag, Schmerzen, Fieber und Erschöpfungszustände gekennzeichneten Krankheit vor, sondern könnte laut einer US-Studie auch zu einer Verlangsamung des biologischen Alterungsprozesses bei älteren Erwachsenen beitragen. Anhand von Daten aus der "U.S. Health and Retirement Study" – eine Langzeitstudie, die seit 1992 durchgeführt wird und unter anderem die Gesundheit, das Altern und den Ruhestand älterer Menschen in den USA verfolgt – untersuchte eine Forschungsgruppe der University of Southern California in Los Angeles, wie sich die Impfung auf verschiedene Aspekte des biologischen Alterns bei mehr als 3.800 Studienteilnehmenden auswirkte. Sie waren allesamt 70 Jahre oder älter.

Gürtelrose-Geimpfte zeigen im Schnitt langsameres biologisches Altern Selbst unter Berücksichtigung anderer soziodemografischer und gesundheitlicher Variablen zeigten diejenigen, die die Gürtelrose-Impfung erhalten hatten, im Durchschnitt ein langsameres biologisches Altern als nicht geimpfte Personen. Im Gegensatz zu chronologischen Alterungsprozessen bezieht sich das biologische Altern darauf, wie sich der Körper im Laufe der Zeit verändert, einschließlich der Funktionsfähigkeit von Organen und Systemen. Das bedeutet: Zwei Menschen, die beide 65 Jahre alt sind, können innerlich sehr unterschiedlich aussehen. Der eine hat möglicherweise das biologische Profil eines jüngeren Menschen, während der andere bereits Anzeichen des Alterns aufweist. In der neuen Studie wurden sieben Aspekte des biologischen Alterns gemessen, unter anderem Entzündungen, die angeborene Immunität (die allgemeine Abwehr des Körpers gegen Infektionen) sowie die adaptive Immunität (Reaktionen auf bestimmte Krankheitserreger nach Exposition oder Impfung), neurodegenerative Parameter und die epigenetische Alterung. Sogenannte epigenetische Uhren ermöglichen es, auf Basis von molekularbiologischen Veränderungen an der DNA unserer Körperzellen, das biologische Alter einer Person zu messen. Aus den verschiedenen Werten ermittelten die Fachleute auch einen kombinierten biologischen Alterungswert. Im Durchschnitt wiesen geimpfte Personen deutlich niedrigere Entzündungswerte und eine langsamere epigenetische Alterung sowie niedrigere kombinierte biologische Alterungswerte auf.

Gürtelrose-Impfung mit vielen Effekten Gürtelrose, auch Herpes zoster genannt, ist ein schmerzhafter Hautausschlag mit Bläschen, der durch die Reaktivierung des Feuchtblatternvirus (Varizella-Zoster-Virus, Windpockenvirus) verursacht wird. Jeder, der Windpocken hatte, ist gefährdet, an Gürtelrose zu erkranken. Gürtelrose kann zwar auch in jüngeren Jahren auftreten, das Risiko ist jedoch bei Menschen über 50 Jahren und bei immungeschwächten Personen erhöht. Die Impfung, die in der Regel nur älteren Menschen angeboten wird, schützt vor Gürtelrose und senkt das Risiko für postherpetische Neuralgien, also anhaltende Schmerzen nach einer Gürtelrose-Erkrankung. Entwickelt wurde der Gürtelrose-Impfstoff zum Schutz vor akuten Infektionen. Allerdings zeigten sich jüngst in diversen Studien mögliche günstige Nebeneffekte. So könnte das Vakzin etwa auch das Risiko für Schlaganfälle und Herzinfarkte senken, zeigte eine groß angelegte Studie kürzlich. Anfang des Vorjahres berichteten britische Forschende zudem, dass die Gürtelrose-Impfung auch präventiv gegen Demenz wirksam sein könnte. Auch Zusammenhänge mit dem Auftreten und Verlauf der echten Grippe werden diskutiert.