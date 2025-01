Das RSV-Netzwerk ÖRSN an der MedUni Wien verzeichnete bereits positive RSV-Nachweise, was sich auch in den Spitälern widerspiegelt. Laut dem SARI-Dashboard (Schwere Akute Respiratorische Infektionen) wurden bisher 142 Personen mit RSV stationär aufgenommen, so der Österreichische Verband der Impfstoffhersteller (ÖVIH). Es sei nach wie vor möglich, sich impfen zu lassen oder den Nachwuchs zu immunisieren, betonte der Verband. RSV sei insbesondere bei Kindern unter fünf Jahren eine häufige Ursache für Spitalsaufenthalte: Fast jede fünfte stationäre Aufnahme in dieser Altersgruppe sei auf eine RSV-Erkrankung zurückzuführen. Auch bei älteren Menschen steige das Risiko für schwere Verläufe.