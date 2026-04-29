Grippe-Impfung ohne Nadel: Was der Nasenspray-Impfstoff kann

Ein Grippe-Impfstoff als Nasenspray kann offenbar mehr als bisher angenommen. Der Impfstoff, der bereits für Kinder und Jugendliche verfügbar ist, löst nicht nur bei ihnen eine gute Schutzwirkung aus.

Eine neue Studie unter Beteiligung des Wiener Virologen Florian Krammer zeigt: Auch bei Erwachsenen entsteht nach der Impfung eine deutliche Immunantwort in Nase und Rachen – also genau dort, wo Influenzaviren in den Körper gelangen.

Der Vorteil eines solchen Impfstoffs liegt auf der Hand: Während klassische Grippeimpfungen vor allem eine Immunantwort im Blut auslösen, setzt der Nasenspray direkt an der Eintrittspforte der Viren an.

In den oberen Atemwegen fanden die Forschenden nach der Nasenspray-Impfung grippespezifische Gedächtnis-B-Zellen – also Immunzellen, die bei erneutem Kontakt mit dem Virus rasch reagieren können. Diese lokale Immunantwort war noch sechs Monate nach der Impfung nachweisbar. Das berichtet das Team um Florian Krammer von der Medizinischen Universität Wien und Shane Crotty von der University of California San Diego in der Fachzeitschrift „Science Translational Medicine“.