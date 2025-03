Gicht: Kein Anfall, keine Therapie

Gicht ist eine Stoffwechselstörung , bei der sich Harnsäurekristalle in den Gelenken ablagern und dort heftige Schmerzen, Schwellungen, Rötungen und Überwärmung verursachen. Besonders oft trifft es die Großzehe. „Patienten berichten von Schmerzen, die so stark sind, dass sie nicht einmal die Bettdecke darauf ertragen“, schildert der Rheumatologe Thomas Nothnagl bei der Apothekertagung in Schladming. Danach folgen mit deutlichem Abstand Knöchel, Knie, Finger, Ellenbogen und Handgelenk.

Diagnose: Erst nach dem Anfall messen

Die Diagnose erfolgt über den Nachweis von Uratkristallen an den betroffenen Gelenken – mithilfe von Röntgen oder Ultraschall. Ein Bluttest auf erhöhte Serumharnsäure sollte jedoch erst zwei Wochen nach einem Anfall erfolgen. „Während eines akuten Gichtanfalls sind die Harnsäurewerte oft im Normbereich“, erklärt Nothnagl.

Lebensstilmodifikation als erste Maßnahme

Bevor Medikamente zum Einsatz kommen, steht eine Anpassung des Lebensstils im Vordergrund. „Diät, Vitamin C, Bewegung“, lautet die Empfehlung des Experten. Allerdings lässt sich die Harnsäure durch Ernährung allein nur um 15 bis 20 Prozent senken – genetische Faktoren spielen eine größere Rolle. Was hilft und was schadet? Alkohol – insbesondere Bier –, Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte sowie fructosehaltige Getränke treiben die Harnsäure in die Höhe. Senkend wirken hingegen Vitamin C bzw. purinarme Lebensmittel wie Kartoffel, Teigwaren, Früchte und Gemüse - außer Brokkoli, Kohl, grünen Bohnen oder auch Spinat, bei letzteren handelt es sich um eher purinreiche Sorten. Übrigens: Auch Kaffee kann vor Gicht schützen. Das besagt eine 12jährige Beobachtungsstudie bei 175.310 Personen. Hierfür verantwortlich sei aber nicht das Koffein, sondern andere Inhaltsstoffe. „Drei Tassen am Tag sind empfehlenswert“, so Nothnagl. Wer jedoch keinen Kaffee trinkt, müsse nicht extra damit anfangen.