Wie Gentherapie die Behandlung seltener Erkrankungen revolutionieren kann

Schließlich weiß sie aus persönlicher Erfahrung, was es bedeutet, mit einer seltenen Erkrankung im familiären Umfeld zu leben. Als Mutter von Kindern mit Spinaler Muskelatrophie setzt sie sich seit Jahren für bessere Bedingungen für Betroffene ein: Mut, Kraft und umfassende Information sind für Familien essenziell. "Der Einsatz innovativer Therapien ist lebensverändernd – aber nur, wenn sie früh genug zur Anwendung kommen", betont Rötzer. Eine rechtzeitige und präzise Diagnose sei der Schlüssel, um das volle Potenzial moderner Behandlungsansätze auszuschöpfen. Denn gerade bei seltenen Erkrankungen wie SMA ist der Faktor Zeit entscheidend: "Jede Verzögerung kann den Krankheitsverlauf negativ beeinflussen und Chancen auf eine bessere Lebensqualität schmälern."

Klinische Studien müssen daher an wenigen, hochspezialisierten Einrichtungen durchgeführt werden. Hinzu kommt, dass international nach geeigneten Studienteilnehmern gesucht werden muss – ein aufwendiger und zeitintensiver Prozess.

Per Definition gelten Krankheiten als selten, wenn sie weniger als fünf von 10.000 Menschen betreffen. Bisher sind weltweit etwa 8.000 solcher Erkrankungen bekannt, etwa 80 Prozent davon haben eine genetische Ursache . Trotz dieser hohen Zahl ist das Wissen über einzelne Erkrankungen nach wie vor gering – was wiederum enorme Hürden bei Diagnose und Therapie bedeutet.

Als Einmaltherapie zielt sie darauf ab, die Ursache der Erkrankung zu korrigieren. Sie hilft dem Körper durch eine Behandlung, sich selbst von innen heraus zu reparieren und potenziell zu heilen. Im Gegensatz zu Behandlungsformen, die eine lebenslange Therapie, Krankenhausaufenthalte sowie eine reduzierte Lebenserwartung mit sich bringen, erhöhen sich Lebensqualität und Lebensdauer von Betroffenen, und wichtig: auch eine Teilhabe am Sozial- und Erwerbsleben wird oft wieder möglich.

Gentherapien eröffnen gerade bei seltenen Erkrankungen neue Behandlungschancen. Molekularbiologe und Science Buster Martin Moder erläutert: "Die Gentherapie erfüllt genau die Hoffnung, die viele Menschen an moderne Medizin haben: Sie behandelt die Erkrankung möglichst nahe an ihrer Ursache , statt bloß Symptome zu lindern."

Skepsis immer noch hoch

Dennoch herrschen, wenn es um das Eingreifen in den genetischen Code geht, Unsicherheit und Angst, die mit Wissenschaftsskepis in der österreichischen Bevölkerung einhergeht. Dieser gelte es entgegenzusteuern – mit Aufklärung und entsprechender Courage verantwortlicher Ärzte, bekräftigt Richard Greil, ehemaliger Vorstand der Uniklinik für Innere Medizin III am Universitätsklinikum Salzburg.

Er weist auf grundsätzliche strukturelle und kulturelle Herausforderungen beim Einsatz von solchen innovativen Therapien hin: "Österreich hat ein kulturelles Problem mit Innovation und Innovatoren, Wissenschaft und Technologie. Der gesellschaftlichen Gestaltungskraft von Erneuerung wird große Skepsis statt Grundvertrauen entgegengebracht." Die Tatsache, dass Gentherapien einen langfristigen volkswirtschaftlichen Nutzen mit sich bringen, würde daher oft ausgeblendet.

Damit Gentherapien in Österreich ihr Potenzial entfalten können, brauche es mehr als medizinischen Fortschritt. Die Expertinnen und Experten fordern: