Jedes Jahr: Frühjahrsputz endet für Tausende im Spital

Nach dem Winter steht in vielen Haushalten der traditionelle Frühjahrsputz auf dem Programm. Rund 4.000 Personen werden sich laut Prognose des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) in den kommenden Wochen bis Ende Mai dabei erneut so schwer verletzen, dass sie im Spital behandelt werden müssen. Frauen sind besonders häufig betroffen.

Zum umfassenden Frühjahrsputz gehört auch das Heben schwerer Einrichtungsgegenstände, das Benutzen von Leitern sowie der Einsatz aggressiver Haushaltsreiniger und Chemikalien. "All das mag alltäglich und harmlos klingen, und doch verletzten sich laut Analysen des KFV im Jahr 2017 rund 21.400 Personen bei Reinigungsarbeiten im Haushalt so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten", informierte Christian Kräutler, Leiter des Bereichs Haushalts-, Freizeit- und Sportsicherheit im KFV. Knochenbrüche, offene Wunden, Sehnen- und Muskelverletzungen sowie Prellungen zählen dabei zu den am häufigsten auftretenden Verletzungen.