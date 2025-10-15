Österreich-Studie: FSME-Impfung verhindert pro Jahr tausende Erkrankungen

Die FSME-Impfung hat den Österreichern zwischen den Jahren 2000 und 2024 mehr als 10.000 potenziell lebensgefährliche Erkrankungen mit Spitalsaufenthalten "erspart". 80 Todesfälle wurden durch die "Zeckenimpfung" verhindert. Das hat eine jetzt publizierte Auswertung öffentlicher Daten durch Fachleute der MedUni Wien ergeben. Simon Raffl vom Zentrum für Virologie der MedUni Wien und seine Co-Autoren haben ihre Studie jetzt in Vaccine veröffentlicht. "Die Häufigkeit der FSME hat in Europa in den vergangenen zehn Jahren zugenommen, sogar in Österreich, das die höchste Impfrate aufweist", schrieben die Forschenden.

Die Wissenschafterinnen und Wissenschafter haben alle labormäßig bestätigten Fälle von "Zeckenkrankheit" von 2000 bis 2024 auf Basis der Daten der Krankenhäuser analysiert und daraus auch die Schutzrate der Impfung gegen die Frühsommer-Meningo-Enzephalitis berechnet. Die Ergebnisse, so die Studienautoren: "Es gab 2.260 FSME-Erkrankungen mit Spitalsaufenthalten. 274 (zwölf Prozent) ereigneten sich unter Kindern (ein bis 15 Jahre), 1.066 (47 Prozent) betrafen Erwachsene (16 bis 59 Jahre), 920 Erkrankungen traten bei älteren Menschen auf (60 Jahre und darüber). 26 Menschen (1,2 Prozent) starben." Zu einem schweren Erkrankungsverlauf kam es bei 1.051 (47 Prozent) der wegen FSME ins Spital aufgenommenen Personen. Eine ursächliche Behandlung gegen die Erkrankung existiert nicht. Vor allem drohen schwere neurologische Langzeitkomplikationen.