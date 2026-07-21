Frühchen haben gute Chancen auf erfülltes Leben

Menschen, die mit einem sehr niedrigen Geburtsgewicht oder deutlich vor dem errechneten Geburtstermin auf die Welt kamen, haben inzwischen gute Chancen auf ein glückliches, gesundes und erfülltes Leben als Erwachsene. Das zeigt eine Langzeitstudie der britischen Universität Warwick mit Teilnehmenden aus Bayern, die im Fachjournal „JAMA Paediatrics“ veröffentlicht wurde. Allerdings: Etwa jeder fünfte Teilnehmer der Studie, der vor der 32. Schwangerschaftswoche oder mit einem Geburtsgewicht von weniger als 1.500 Gramm zur Welt kam, hat Probleme als Erwachsener. Das betrifft Geld, Freundschaften und Partnerschaften. Medizinisch betrachtet spielt laut der Studie vor allem der Intelligenzquotient (IQ) eine Rolle. Früheren Studien zufolge nehme der IQ vor der 33. Schwangerschaftswoche pro Woche um 2,3 Punkte ab, sagte Warwick-Professor Dieter Wolke, der Leiter der Studie.

Einige Ex-Frühchen berichten von einem schweren Leben Elif Gönen vom Institut für Psychologie an der Universität Warwick ergänzte: „Unsere Daten zeigen, dass etwas mehr als die Hälfte der sehr frühgeborenen oder mit sehr geringem Geburtsgewicht geborenen Kinder in den Bereichen Risikovermeidung, Wohlstand und soziale Beziehungen eine optimale Funktionsfähigkeit aufwiesen.“ 18 Prozent jedoch schnitten hierbei schlecht ab - verglichen mit nur 1,5 Prozent bei den Menschen, die reif geboren wurden. Wolke, der lange Zeit auch in München forschte, bilanzierte: „Es gibt jedoch eine beträchtliche Minderheit, die nach wie vor mit echten Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Und diese Menschen berichten uns, dass ihr Leben schwer und nicht besonders erfüllend sei.“