Schimpfwörter bei Kindern: Expertin rät zu dieser Strategie

Meist geschieht es aus Ärger, Frust oder um Aufmerksamkeit zu erregen: Schon Kleinkinder können mitunter heftig schimpfen. Während im Vorschulalter manche Ausdrücke noch für Schmunzeln sorgen und oft aus der verniedlichten Fäkalsprache stammen, kommen im Schul- und Jugendalter durchaus auch derbe Kraftausdrücke zum Einsatz, die verletzen können. Wie sehr Eltern Schimpfen und Fluchen tolerieren, ist sehr unterschiedlich und hängt auch davon ab, wie sehr sie selbst zu Kraftausdrücken neigen, sagt die Wiener Psychotherapeutin Vivien Kain. „Schimpfen kann ein nützliches Tool sein, um Emotionen abzuleiten, aber man muss Grenzen wahren, vor allem anderen gegenüber. Eltern sollten ehrlich und authentisch mit eigenen Fehlleistungen umgehen, aber auch verantwortungsvoll im Hinblick auf ihre Vorbildfunktion“, betont Kain.

Je emotionaler wir reagieren, desto spannender ist das Wort Kleinkinder würden viele Ausdrücke aufschnappen, könnten aber die Bedeutung oft noch nicht einordnen. „Sie spüren, dass manche Worte bei anderen Emotionen auslösen und bringen sie mit nachhause, auch weil sie sie verstehen möchten. Je emotionaler wir darauf reagieren und es als etwas Verbotenes titulieren, desto spannender wird ein Wort im Kleinkind- und Volksschulalter und desto größer wird auch seine Wirkung“, betont Kain. Eltern sollten versuchen die Bedeutung von Ausdrücken kindgerecht zu erklären und vermitteln, welche Wirkung sie auf andere haben können. „Das sollte wert- und möglichst emotionsfrei passieren, wobei man die kindliche Neugier dafür nutzen, kann, darüber zu sprechen,, dass Sprache auch mit gegenseitigem Respekt zu tun hat und es dafür klare Regeln geben muss.“

Rauslassen von Gefühlen nicht unterbinden Neben Vorgaben dürfe es auch Ausnahmen geben. Das erleichtere das Einhalten der Regeln. In der Familie sollte aber klar kommuniziert sein, dass alles, wo jemand Kränkung erfährt,, eine Grenze überschreitet. Kain: „Man sollte das Rauslassen von Gefühlen nicht unterbinden, aber begleiten und vielleicht Alternativen anbieten. Das können alternative Ausdrücke sein, aber auch eine Polsterschlacht oder ein Boxsack, auf den man draufhauen kann.“ Nicht vergessen werden dürfe, dass Kinder mit Schimpfwörtern zugrunde liegende Emotionen zum Ausdruck bringen, auf die geachtet werden sollte. Oft werden Kraftausdrücke auch als Lückenfüller genutzt, wenn andere Worte fehlen. Hier sei förderlich, bereits früh im Kindesalter einen breiten Wortschatz zu unterstützen, mit dem Emotionen beschrieben werden können. Je größer der Wortschatz, desto besser könne das Kind Emotionen kommunizieren ohne regelmäßig auf Schimpfwörter zurückgreifen zu müssen.