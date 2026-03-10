Fitness im Alter oft von Einstellung abhängig

Ältere Menschen können sowohl geistig als auch körperlich zulegen. Das zeigt eine Untersuchung von Becca R. Levy von der Yale University. Mit ihrem Team hat die Expertin Daten aus einer großen, national repräsentativen Studie über ältere Amerikaner ausgewertet und dabei festgestellt, dass fast die Hälfte der Erwachsenen ab 65 Jahren im Laufe der folgenden zehn Jahre eine messbare Verbesserung ihrer kognitiven und körperlichen Funktionen gezeigt hat.

Verbesserungen nicht selten Die positive Entwicklung hat sich nicht auf eine kleine Gruppe außergewöhnlicher Personen bezogen. Vor allem die Einstellung der Menschen zum Altern selbst scheint relevant: "Viele Menschen setzen das Altern mit einem unvermeidlichen und kontinuierlichen Verlust der körperlichen und kognitiven Fähigkeiten gleich. Doch wir haben festgestellt, dass Verbesserungen im späteren Leben keine Seltenheit sind", meint Levy. Zur Begründung zieht sie eine Hypothese heran, nach der ein wichtiger Faktor für eine positive Entwicklung die Grundeinstellung der Teilnehmer zum Alter ist - ob sie also zu Beginn der Studie eher positive oder eher negative Ansichten über das Altern hatten. Diejenigen mit positiveren Vorstellungen erfuhren signifikant häufiger Verbesserungen, selbst nach Berücksichtigung von Alter, Geschlecht, Bildung, chronischen Erkrankungen, Depressionen und Dauer der Nachbeobachtung.