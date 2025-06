Fit mit Babybauch: Gewichte stemmen bis zum Tag der Geburt

Schwangere Frauen im Fitnessstudio, beim CrossFit oder auf der Laufstrecke sind keine Seltenheit mehr. Die Zeiten, in denen werdenden Müttern geraten wurde, sich neun Monate lang zu schonen, scheinen vorbei. „Grundsätzlich kann man bis zum Tag der Entbindung trainieren. Wie intensiv das Training sein kann, hängt davon ab, was man vorher gemacht hat“, sagt Tanja Kysela. Sie ist Sporttrainerin im Fitness Studio The Coi Vienna und hat sich mit „Strong for Life“ auf Training vor und nach der Geburt spezialisiert. „Auch Trainingsmuffel können in der Schwangerschaft sportlich werden. Es ist aber ein Unterschied, ob jemand Leistungssport betrieben oder nur gelegentlich Yoga gemacht hat“, sagt Kysela.