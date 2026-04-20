Neue Leitlinie für Kinder: Fieber senken oft nicht notwendig

Eine neue Leitlinie empfiehlt, Fieber nicht mehr reflexartig zu senken. Entscheidend sei das Befinden des Kindes, nicht die gemessene Temperatur. Die Leitlinie zielt auf ein Umdenken im Umgang mit Fieber bei Kindern ab. Erarbeitet wurde die Leitlinie „Fiebermanagement bei Kindern und Jugendlichen“ unter Federführung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ). Neu ist vor allem der Perspektivenwechsel: Fieber wird nicht länger primär als Gefahr gesehen, sondern als häufig sinnvolle Reaktion des Körpers. „Fieber ist in den meisten Fällen eine sinnvolle Reaktion des Körpers – wir sollten es nicht reflexhaft bekämpfen, sondern das Kind in den Blick nehmen“, sagt David Martin von der Universität Witten/Herdecke, der an der Ausarbeitung beteiligt war.

Klare Empfehlungen für die Praxis Erstmals liegen damit von der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) evidenzbasierte, verbindliche Handlungsempfehlungen zum Fiebermanagement bei Kindern vor. Sie raten dazu, fiebersenkende Medikamente gezielt und zurückhaltend einzusetzen – und nur dann, wenn das Kind tatsächlich leidet. Auch beim Einsatz von Antibiotika setzt die Leitlinie neue Grenzen: Fieber allein ist demnach kein Grund für eine Antibiotikaverschreibung. Damit soll nicht nur unnötige Behandlung vermieden, sondern auch der Entwicklung von Antibiotikaresistenzen entgegengewirkt werden.