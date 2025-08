Achselmessung ist out: So misst man Fieber heute richtig

Quecksilber-Fieberthermometer waren über viele Jahrzehnte der medizinische Standard zur Messung der Körpertemperatur. Ein Quecksilberthermometer besteht aus einem dünnen Glasröhrchen, in dem sich Quecksilber befindet. Bei Erwärmung dehnt sich das Metall aus und steigt in einer Kapillare nach oben. Die Höhe der Quecksilbersäule zeigt dann die Körpertemperatur an.

Sie gelten als sehr genau, seit 2009 ist der Verkauf von Quecksilber-Fieberthermometern in der Europäischen Union verboten und das aus gutem Grund.

Bricht ein solches Thermometer, kann das giftige Quecksilber austreten. Bereits kleinste Mengen sind gesundheitsschädlich – insbesondere über die Atemwege. Auch für die Umwelt ist Quecksilber hochproblematisch.

Entsorgung nur als Sondermüll

Wer noch ein altes Exemplar besitzt, sollte es nicht mehr verwenden und keinesfalls über den Hausmüll entsorgen. Die fachgerechte Abgabe erfolgt über Schadstoffsammelstellen oder Wertstoffhöfe.