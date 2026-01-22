Fachärzte beruhigen: Akutfälle erhalten kurzfristig Termine

Medizinerinnen und Mediziner mehrerer Facharztrichtungen orten Verunsicherung wegen "vermeintlich überlanger Wartezeiten" auf Termine. Es könne zwar in einzelnen Fachrichtungen - insbesondere bei planbaren Routine- und Kontrollterminen - zu längeren Wartezeiten kommen.

"Für dringende Beschwerden stehen jedoch selbstverständlich kurzfristige Termine zur Verfügung", heißt es in einer Stellungnahme. Statt dem Gang in eine Ambulanz sollten die Ordinationen kontaktiert werden.

"Viele melden sich gar nicht erst bei den Fachärztinnen und Fachärzten, sondern suchen direkt die ohnehin überlasteten Spitalsambulanzen auf. Damit wird die Erosion des heimischen Gesundheitswesens weiter beschleunigt", betonte Bonni Syeda vom Berufsverband der Österreichischen Internisten.

Die Einschätzung und Priorisierung von Anfragen gehört zur normalen Terminplanung, entspricht dem ärztlichen Selbstverständnis und liegt im Interesse der Patientinnen und Patienten, wurde in dem der APA übermittelten Ärzte-Appell zu möglichen längeren Wartezeiten bei Kontrollterminen erläutert.