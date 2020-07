Exoskelette sollen Arbeitnehmer länger fit halten

Exoskelette könnten in Zukunft harte körperliche Arbeiten erleichtern. Im Rahmen eines Forschungsprojekts der Linzer Johannes Kepler Universität und der Technischen Universität Graz haben Mitarbeiter des oberösterreichischen Feuerwehrausstatters Rosenbauer und der Rewe-Gruppe das Hilfsmittel getestet - und man war zufrieden.

Entlastung bei Beuge- und Hebetätigkeiten

Bisher kamen Exoskelette vor allem als hoch entwickelte Hilfsmittel für Querschnittgelähmte und Behindertensportler oder in der Raumfahrt zum Einsatz, bald könnten sie aber auch in der Arbeitswelt eine Rolle spielen. Es gehe darum, Mitarbeiter länger und gesünder im Arbeitsprozess zu halten, betonte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) bei der Präsentation im Rahmen einer Pressekonferenz am Freitag.