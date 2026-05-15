Abnehmen: Warum der Jo-Jo-Effekt weniger schadet als gedacht

Viele Menschen kennen das: Die Kilos gehen runter, irgendwann kommen sie wieder zurück. Man nennt das den Jo-Jo-Effekt – und sein Ruf ist miserabel. Seit Jahren hält sich die Warnung, wiederholtes Abnehmen und Zunehmen könne den Stoffwechsel dauerhaft schädigen, Muskeln abbauen, die Fettzunahme verstärken und das Risiko für Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen.

Eine neue Analyse stellt diese Annahme nun infrage. Die Ernährungs- und Stoffwechselforscher Faidon Magkos von der Universität Kopenhagen und Norbert Stefan vom Deutschen Zentrum für Diabetesforschung, dem Universitätsklinikum Tübingen und Helmholtz Munich haben jahrzehntelange Forschung zu Gewichtsschwankungen ausgewertet.

Ihr Beitrag ist nun in The Lancet Diabetes & Endocrinology erschienen. Ihr Schluss: Es gibt keine überzeugenden Belege dafür, dass der Jo-Jo-Effekt an sich bei Menschen mit Adipositas langfristig schädlich ist.

Das ist eine wichtige Botschaft, weil die Angst vor dem Jo-Jo-Effekt viele Menschen davon abhält, überhaupt eine Gewichtsabnahme zu versuchen. „Viele Menschen, die mit ihrem Gewicht zu kämpfen haben, schrecken davor zurück, abzunehmen, weil sie befürchten, dass der Jo-Jo-Effekt zu Muskelabbau führen und ihren Stoffwechsel beeinträchtigen könnte“, sagt Studienautor Faidon Magkos.

Die Untersuchung zeige, dass diese Befürchtungen weitgehend unbegründet seien. In den meisten Fällen würden die Vorteile einer Gewichtsabnahme die theoretischen Risiken überwiegen.

Was stimmt am schlechten Ruf des Jo-Jo-Effekts?

Der Jo-Jo-Effekt wurde lange mit einer ganzen Reihe negativer Folgen verbunden: mehr Körperfett, weniger Muskelmasse, ein dauerhaft gedrosselter Energieverbrauch, schlechtere Blutzuckerwerte und ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Daraus entstand die verbreitete Botschaft: Lieber gar nicht erst abnehmen, wenn man das Gewicht am Ende doch nicht halten kann.

Magkos und Stefan sehen dafür aber keine solide Grundlage. Sie haben Beobachtungsstudien, klinische Studien und Tierversuche ausgewertet. Entscheidend ist dabei ein methodischer Punkt: Viele frühere Studien konnten nicht sauber trennen, ob gesundheitliche Risiken tatsächlich durch Gewichtsschwankungen entstehen – oder eher durch Faktoren wie bestehende Erkrankungen, Alter, langfristig höheres Körpergewicht und eine grundsätzliche Neigung zu Übergewicht.

„Bei angemessener Berücksichtigung von Vorerkrankungen, Alter und einer allgemeinen Neigung zu Übergewicht verschwinden die vermeintlichen schädlichen Auswirkungen des Jo-Jo-Effekts weitgehend“, sagt Norbert Stefan.