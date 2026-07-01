Herzrasen durch Energydrinks: Gefahr für Jugendliche und Kinder

Energydrinks, koffeinhaltige Tabletten oder Pulver können bei Kindern und Jugendlichen das Herz aus dem Takt bringen. Darauf weisen Kinderkardiologen der MedUni Graz hin, die die wissenschaftliche Literatur zu diesem Thema ausgewertet haben. In ihrer Übersichtsarbeit fanden sie 39 dokumentierte Fälle, teils mit schweren Verläufen.

„Der Koffeinkonsum bei Kindern und Jugendlichen hat in den vergangenen Jahren zugenommen, vor allem durch Energydrinks“, schreiben Stefan Kurath-Koller von der Pädiatrischen Kardiologie der MedUni Graz und seine Co-Autoren in der Fachzeitschrift Pediatric Cardiology. Zwar gelte Koffein in niedrigen Dosen im Allgemeinen als sicher. Aktuelle Erkenntnisse deuteten jedoch darauf hin, dass hoher Konsum bei jungen Menschen Herzrhythmusstörungen und Veränderungen im EKG hervorrufen kann.

39 Fälle dokumentiert

Für ihre Übersicht suchten die Grazer Kinder- und Jugendkardiologen in der Fachliteratur nach Fallberichten und Studien zu koffeinbedingten Herzrhythmusstörungen bei Heranwachsenden. Insgesamt wurden 39 Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren beschrieben, bei denen nach Koffeinkonsum Herzrhythmusstörungen oder EKG-Veränderungen auftraten. Als Koffeinquellen wurden Energydrinks, koffeinhaltige Tabletten und Pulver genannt.

Berichtet wurde von unterschiedlichen Störungen des Herzrhythmus, darunter verschiedene Formen von Tachykardien, also Herzrasen, QTc-Verlängerungen sowie Veränderungen der ST-Strecke im EKG. Bestimmte ST-Strecken-Veränderungen sind etwa typisch für Herzinfarkte.

Keine Panik, aber Vorsicht

Es geht nicht darum, jeden Koffeinkonsum zu problematisieren. Koffein zählt weltweit zu den am häufigsten konsumierten psychoaktiven Substanzen und wird über Kaffee, Tee, Erfrischungsgetränke und Energydrinks aufgenommen. In moderaten Mengen wird Koffein mit gesteigerter Aufmerksamkeit, verbesserter kognitiver Leistungsfähigkeit und geringerer Müdigkeit in Verbindung gebracht.

Problematisch kann es aber bei hohem Konsum werden. Die Wissenschafter verweisen auf mögliche Herz-Kreislauf-Komplikationen sowie neuropsychologische, Leber- und Nierenprobleme, die in der Fachliteratur beschrieben wurden. Auch andere Inhaltsstoffe koffeinhaltiger Getränke, etwa Taurin, Guarana oder Ginseng, könnten zu unerwünschten Wirkungen beitragen.