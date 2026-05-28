Seltene Ebola-Variante: Gesundheitsbehörde gibt Zeitplan für Impfstoff bekannt

Nach dem jüngsten Ebola-Ausbruch in Afrika rechnet die Gesundheitsbehörde der Afrikanischen Union (Africa CDC) mit einem verfügbaren passenden Impfstoff bis Jahresende. Es gebe bereits "einige Kandidaten", die in Zukunft gegen die Bundibugyo-Variante des Virus wirksam sein könnten, welche für den aktuellen Ausbruch verantwortlich ist, sagte Africa CDC-Präsident Jean Kaseya am Donnerstag. "Mit Sicherheit" würden bis Ende 2026 ein Impfstoff und ein Medikament verfügbar sein.

Ebola-Ausbruch: Keine gezielte Therapie gegen Variante

Africa CDC investiere entsprechend. Die Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo wurde durch die seltene Bundibugyo-Variante des Virus ausgelöst. Auch Uganda ist betroffen. Gegen die Virusvariante gibt es bisher keinen Impfstoff und keine gezielte Therapie. Die Variante wurde bisher nur bei zwei Ausbrüchen 2007 in Uganda und 2012 im Kongo nachgewiesen und ist daher noch nicht gut erforscht.