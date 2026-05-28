Nach Aufenthalt in Uganda: Frau mit Ebola-Verdacht von Linz nach Wien überstellt

Eine am Montag aus Uganda zurückgekehrte Frau ist in Oberösterreich zur Abklärung etwaiger Ebola-Symptome in einem Spital aufgenommen und isoliert worden. Das teilten die Landessanitätsdirektion und die Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung am Mittwoch mit. Eine erste Blutprobe habe kein Vorhandensein einer Ebola-Infektion gezeigt, dieser vorläufige Befund müsse aber noch durch eine zweite Probe bestätigt werden.

Die Person soll am Mittwoch aufgrund ihrer Krankheitssymptome zur stationären Abklärung bei den Barmherzigen Schwestern in Linz aufgenommen worden sein. Da sie am Montag aus Uganda zurückgekehrt sei, welches derzeit von dem aktuellen Ebola-Ausbruch betroffen ist, sei sie entsprechend den medizinischen Leitlinien isoliert und behandelt worden. Solange die Ergebnisse der zweiten Blutprobe ausstehen, bleibe sie in isolierter Spitalsbehandlung.

Überstellung nach Wien geplant

Laut Behandlungsteam sei der Gesundheitszustand der betroffenen Person stabil. Sie wurde im Lauf des Donnerstagvormittags mittels Infektionstransport in eine Spezialklinik nach Wien überstellt. Dort soll sie bereits angekommen sein.

Die Gesundheitsbehörden haben Mittwochabend das Kontaktpersonenmanagement in die Wege geleitet. Mit Details halten sich die Behörden bedeckt, sie berufen sich auf den Datenschutz.