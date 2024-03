UNO-Suchgift-Bericht: Drogenhandel läuft immer öfter über soziale Medien

Kriminelle zapfen Online-Plattformen für Handel an

Die Nutzung sozialer Medien und anderer Online-Plattformen ermöglicht es Drogenhändlern demnach, ihre Produkte einem großen globalen Publikum anzubieten. Unterschiedliche herkömmliche soziale Medienplattformen werden als lokale Marktplätze genutzt und ungeeignete Inhalte sind für Kinder und Jugendliche weithin zugänglich.

Verschlüsselungsmethoden, anonymes Surfen im Darknet und Kryptowährungen werden dem Bericht zufolge häufig genutzt, um der Entdeckung zu entgehen, was die Verfolgung von Straftaten im Zusammenhang mit dem Online-Handel erschwert. Die Täter können ihre Aktivitäten in Gebiete verlagern, in denen die Strafverfolgung weniger intensiv oder die Strafen milder sind, oder sich in Ländern niederlassen, in denen sie sich der Auslieferung entziehen können. "Das schiere Ausmaß der Online-Aktivitäten stellt eine zusätzliche Komplikation dar. In einem Fall in Frankreich sammelten die Strafverfolgungsbehörden mehr als 120 Millionen Textnachrichten von 60.000 Mobiltelefonen", so die UNO.