Drip-Tripping: Der Hype um Beautyinfusionen

„Wenn es früher hell wird, will der Mensch mehr in seinem Alltag unterbringen. Das erschöpft natürlich schneller“, sagt Susanne Hofmann, Apothekerin der St. Charles Apotheke in Wien. Mit Vitamin D oder dem CoEnzym Q10 „kann man da gut gegensteuern“. Die Expertin für Nahrungsergänzungsmittel (NEMs) sieht in der täglichen Praxis, dass „Grunderkrankungen immer mit Nährstoffmangel einhergehen. Die Laborkontrolle, die wir dabei andenken, gibt uns fast jedes Mal recht.“ Schwangere, Raucher, Menschen mit Dauermedikation, aber auch Sportler: einige sind nochmal mehr gefährdet in einen Nährstoffmangel zu rutschen. Im Frühling rät sie vor allem zu einem Aufbau der Darmflora. „Eine große Rolle spielen da Probiotika, Omega 3 Fettsäuren und Zink“. Wichtig: „Wie ihr Name schon sagt sollen diese Mittel die gesunde Ernährung unterstützen bzw. den Mehrbedarf bei Erkrankungen decken.“

In dieselbe Kerbe schlägt auch Dr. Mariel Silva, Medical Service Director der SHA Wellness-Clinic in Spanien. In der Sha-Online-Boutique gibt es quasi Themen-Supplements, zum Beispiel „Detox“ oder auch „Sleep“. Auch Silva betont nach Rücksprache einen personalisierten Ansatz. Denn: „Jeder Mensch ist schließlich einzigartig.“