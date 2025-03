Gesund mit 70: Was fitte Senioren essen – und was nicht

Die Wissenschafterinnen und Wissenschafter der Harvard T. H. Chan School of Public Health analysierten in einer Langzeitstudie Daten aus zwei großen US-Studien, in denen über 100.000 Menschen bis zu 30 Jahre lang begleitet wurden.

Ihr Ziel: herausfinden, welche Ernährungsweisen das Risiko für chronische Krankheiten senken und geistige sowie körperliche Fitness bis ins Alter erhalten.

Gesundes Altern definierten die Fachleute mit dem Erreichen des 70. Lebensjahres ohne Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Typ-2-Diabetes oder erhebliche körperliche und geistige Einschränkungen. Doch nur 9,3 Prozent der Studienteilnehmenden schafften es, derart fit zu bleiben.