Leserin Sigrid L. (48) fragt:

Ich habe schon länger den Verdacht, dass mein Mann mich betrügt. Er hat immer öfter Spätschichten eingeschoben und war dann nicht erreichbar, außerdem legt er wieder mehr Wert auf sein Äußeres. Ich habe ihm wirklich nicht nachspioniert, aber als ich vor ein paar Tagen einen Umweg am Weg zur Arbeit einlegen musste, habe ich ihn tatsächlich gesehen, wie er in einem Café eine andere Frau umarmt und geküsst hat. Das war nun die Bestätigung und jetzt weiß ich nicht was ich tun soll. Bevor ich es wusste, konnte ich mir noch einreden, dass ich mir alles nur einbilde. Natürlich weiß ich, dass ich ihn darauf ansprechen muss, um Klarheit zu erhalten. Andererseits habe ich Angst vor seiner Reaktion. Was ist, wenn er mich dann verlassen will? Unsere Ehe ist mir wichtig. Ich liebe meinen Mann auch noch nach 15 Ehejahren und kann mir nicht vorstellen, wie es ohne ihn weitergehen sollen. Außerdem würde unser 13-jähriger Sohn eine Trennung schwer verkraften. Gerade jetzt ist er in einem schwierigen Alter und braucht beide Elternteile.