Ich bin schon seit einigen Jahren alleinstehend, meine letzte Beziehung hielt etwa zehn Jahre. Nun habe ich vor einem Jahr eine Frau kennengelernt, die mich sehr interessiert und wie eine ideale Partnerin wirkt. Wir sind ja keine 20 mehr, wissen was wir wollen. Leider zeigte sich nachträglich, dass sie noch in einer anderen Partnerschaft gebunden ist. Sie sagt seit einigen Monaten, sie wird das lösen, aber irgendwie tut sich nichts. Wie lange soll ich warten?

Dr. Leben antwortet:

Lieber Martin!

Es klingt schön, dass Sie jemanden gefunden zu haben scheinen, mit dem Sie sich eine weitere Partnerschaft vorstellen können. Alles, was Sie sich gemeinsam mit dieser Frau ausmalen, zeigt, welche Sehnsüchte Sie haben, und manchmal halten wir mehr an diesen Wünschen fest, als dass es um die konkrete Person geht. Während diese Vorstellungen einerseits dazu führen können, dass Sie weiter warten, können sie auch sehr wertvoll sein, weil sie viel über Ihre generellen Träume erkennen lassen. Wenn Sie die Sache aber nüchterner betrachten, zum Beispiel wie Ihr bester Freund von außen, der sich die Situation neutral anschaut – wie realistisch schätzen Sie dann ein, dass es sich in Zukunft mit dieser Frau so entwickelt, wie Sie es gerne hätten?