Donauinselfest: Welche Pollen und Sporen Allergiker belasten können

Die Hauptblütezeit des Götterbaums ist bereits vorüber, dennoch kann es aufgrund seiner weiten Verbreitung im Donauraum weiterhin zu relevantem Pollenflug kommen. Besonders in der Wiener Innenstadt trägt der Götterbaum zur Belastung bei. Er gilt als potenzielles neues Allergen, das durch den Klimawandel an Bedeutung gewinnt.

In den Abendstunden kann es erneut zu Belastungen kommen, da bei fehlender Thermik Pollen aus höheren Luftschichten absinken können.

Der bisherige Verlauf der Gräserpollensaison ist überdurchschnittlich. Bei sonnigem Wetter kann es lokal dennoch zu erhöhtem Pollenflug kommen – dieser tritt bei den meisten Gräsern überwiegend in den Vormittagsstunden auf. Die Gräserblüte verlagert sich zunehmend in schattigere Areale.

Pilzsporen als zusätzlicher Belastungsfaktor

Feucht-warme Wetterbedingungen fördern den Sporenflug. Besonders nach Regenfällen steigen bei anschließender Wärme die Sporenkonzentrationen rasch an. Derzeit befinden wir uns noch inmitten der Pilzsporensaison. Die bedeutendsten Vertreter im Sporenflug sind Alternaria und Cladosporium.

Maximilian Bastl vom Pollenservice Wien der MedUni Wien rät: "Je nachdem, ob man auf die Allergene reagiert, die derzeit in der Luft sind, muss man sich mehr oder weniger vorbereiten. Jedenfalls sollte man immer an seine Medikation denken und diese vorrätig haben, vor allem wenn man gerade an Symptomen leidet."

Für Besucherinnen und Besucher des Donauinselfests herrschen somit relativ typische Bedingungen für diese Jahreszeit. Eine gute Vorbereitung ermöglicht unbeschwertes Feiern.