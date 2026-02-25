Die Bevölkerung in Deutschland ist flächendeckend und teils in hohen Konzentrationen mit dem verbotenen und fruchtbarkeitsschädigenden Weichmacher DnHexP belastet. Diesen Schluss lassen neue Untersuchungen des Umweltbundesamtes zu.

Nach Funden bei Kindergartenkindern und Erwachsenen vor zwei Jahren wiesen Toxikologen nun auch im Urin von Kindern und Jugendlichen das Abbauprodukt der Chemikalie nach. Als Quelle der Belastung gilt ein verunreinigter UV-Filter in Sonnencremes.

Abbauprodukt MnHexP in nahezu allen Proben

Laut dem deutschen Umweltbundesamt (UBA) fanden Forscherinnen und Forscher im Rahmen der bundesweiten Kinder- und Jugendstudie "ALISE" in nahezu allen untersuchten Urinproben den Stoff MnHexP. Wird dieses Abbauprodukt nachgewiesen, hat der Betroffene den Weichmacher DnHexP im Körper aufgenommen. Bei zwei Proben überschritt die Belastung deutlich den Vorsorgewert.

Wird dieser sogenannte HBM-I-Wert übertroffen, kann eine gesundheitliche Beeinträchtigung nicht mehr ausgeschlossen werden.

DnHexP wirkt auf Hormonsystem des Menschen

Der nachgewiesene Weichmacher DnHexP zählt in der Stoffgruppe der Phthalate zu den Substanzen, die am stärksten auf das Hormonsystem des Menschen wirken. Tierversuche an Ratten zeigten, dass die Substanz und auch ihr Abbauprodukt MnHexP die männliche Fruchtbarkeit sowie das ungeborene Kind schädigen können. Eine Analysemethode im Urin gibt es erst seit 2019. Seitdem ist der Weichmacher in der EU verboten.

Experten zeigten sich über das Ausmaß der Belastungen besorgt. "Aufgrund der Ergebnisse der vergangenen Jahre waren wir nicht überrascht, MnHexP in den Urinproben von Kindern und Jugendlichen zu finden. Was uns jedoch überrascht hat, war der große Anteil belasteter Proben sowie die teils sehr hohen Konzentrationen", sagt der Präsident des deutschen Umweltbundesamtes, Dirk Messner. Auch Holger Koch, einer der führenden Toxikologen in Deutschland und Leiter eines Speziallabors in Bochum, zeigt sich beunruhigt: "Fast alle Kinder und Jugendlichen nehmen DnHexP auf – teilweise in Mengen, die nicht mehr als sicher gelten."

Urinproben von 200 österreichischen Schulkindern werden analysiert

Auch in Österreich ist man bereits auf die Problematik aufmerksam geworden. "Aufgrund der deutschen Befunde werden nun Proben aus anderen Ländern, darunter Urinproben von 200 österreichischen Schulkindern, auch auf DnHexP untersucht", heißt es auf KURIER-Anfrage vom heimischen Umweltbundesamt. Auf der Basis dieser Ergebnisse werde man feststellen können, ob auch in anderen Ländern ähnliche Belastungen durch DnHexP auftreten.

Welches gesundheitliche Risiko von der Weichmacher-Belastung ausgeht, ist nicht abschließend geklärt. Inzwischen hat die Kommission Human-Biomonitoring im deutschen Umweltbundesamt einen gesundheitlichen Vorsorgewert von 60 Mikrogramm pro Liter Urin (µg/L) abgeleitet. Bis zu diesem Wert sei nicht mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung zu rechnen.

Bei den aktuellen Funden wurde dieser Wert jedoch bei zwei Proben mit 83 und 107 µg/L deutlich überschritten. "Der höchste gemessene Wert hat mich sehr überrascht", kommentiert Koch.