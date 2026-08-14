Disney Rash: Das steckt hinter roten Beinen nach dem Gehen
„Disney Rash“: Der Name klingt nach Mickey Mouse und Donald Duck, dahinter steckt aber eine reales Gesundheitsproblem: Nach langem Gehen oder Stehen bei Hitze können an den Unterschenkeln rote bis violette Flecken entstehen.
Woher der kuriose Begriff stammt und wer ihn erfunden hat, ist nicht klar. Er hat sich aber umgangssprachlich eingebürgert, weil der Ausschlag immer wieder bei Besucherinnen und Besuchern großer Disney-Freizeitparks beobachtet wurde: Sie legen dort bei oft heißem, feuchtem Wetter weite Strecken zu Fuß zurück und stehen lange in Warteschlangen.
Das sind genau jene Bedingungen, die diese Hautreaktion begünstigen. Medizinisch betrachtet hat Walt Disney damit freilich nichts zu tun. Das Phänomen wird auch „Golfer’s Vasculitis“ oder „Hiker’s Rash“ genannt, denn es kann nach einer langen Wanderung oder einem ausgedehnten Spaziergang in der Hitze auftreten.
Ein Dermatologe klärt auf
„Der ,Disney Rash’ ist eine belastungsinduzierte kutane leukozytoklastische Vaskulitis, die nach langem Gehen oder Stehen bei Hitze auftritt“, erklärt Primar Gregor Holzer, Vorstand der Dermatologie an den Kliniken Donaustadt und Landstraße und Vizepräsident der Österreichischen Gesellschaft für Dermatologische Kosmetik und Altersforschung (ÖGDKA). Er ergänzt: „Der Mechanismus wird primär durch eine venöse Stauung und nicht durch eine systemische Entzündung getrieben.“
Stau in den Beinen
Ausgangspunkt ist zunächst ein Blutstau in den Beinen. Normalerweise unterstützt die Wadenmuskulatur den Rücktransport des Blutes zum Herzen. Nach langem, ungewohntem Gehen kann diese Muskelpumpe jedoch ermüden; beim Stehen arbeitet sie kaum mehr. arbeitet sie kaum mehr. „Das Blut fließt dann schlechter zum Herzen zurück und staut sich in den Beinvenen“, erläutert Holzer.
Hohe Temperaturen verstärken diesen Effekt: Um Wärme abzugeben, erweitert der Körper die Gefäße, folglich sammelt sich zusätzlich Blut in den Beinen, der Druck auf die Gefäße steigt. „Dieser kann kleinste Blutgefäße schädigen, sodass Blutbestandteile ins Gewebe austreten“, erklärt der Dermatologe. Sichtbar wird das dann als rote bis violette Flecken. „Die Folge ist eine örtlich begrenzte Entzündung der Hautgefäße, diese bleibt in der Regel auf die Haut beschränkt und ist kein Zeichen einer systemischen Erkrankung.“
Verräterischer Sockenrand
Die Flecken treten meist innerhalb eines Tages nach der Belastung auf und können jucken, brennen oder schmerzen. Ein auffälliges Detail hilft bei der korrekten Einordnung: Unter den Socken bleibt die Haut häufig hell. „Dort verhindert die Kompression den Blutstau“, sagt Holzer. Der Ausschlag beginnt dann am Sockenrand; ein typischer Hinweis.
Trotz seines manchmal dramatischen Aussehens ist der „Disney Rash“ meist harmlos. Von einer tiefen Venenthrombose, einer Hautinfektion oder einer systemischen Gefäßentzündung unterscheidet ihn das Gesamtbild. „In der Regel treten kein Fieber, kein allgemeines Krankheitsgefühl, kein Wadendruckschmerz und keine auffälligen Blutwerte auf“, erklärt Holzer. Eine Thrombose würde sich zudem typischerweise einseitig bemerkbar machen.
Wie häufig der „Disney Rash“ tatsächlich auftritt, ist nicht verlässlich untersucht.
In Facharbeiten wird er als relativ häufig, zugleich aber deutlich unterdiagnostiziert beschrieben. Ein Massenphänomen ist er damit nicht, offenbar aber auch keine medizinische Rarität.
Viele Fälle dürften unerkannt bleiben oder mit einer Allergie, Hautinfektion oder einer anderen Gefäßentzündung verwechselt werden. Dass genaue Zahlen fehlen, hat auch mit der Verwechslungsgefahr zu tun.
„Da die Hautveränderungen anderen Erkrankungen wie einer Allergie, einer bakteriellen Hautentzündung oder einer Gefäßentzündung ähneln können, wird der ,Disney Rash' häufig nicht sofort richtig erkannt“, sagt Holzer. Meist sei es eine gutartige, vorübergehende Reaktion auf Hitze und längere Belastung.
Frauen ab 50 betroffen
Besonders häufig betroffen sind Frauen: Die Hautreaktion tritt bei ihnen vor allem zwischen dem 50. und 65. Lebensjahr auf“, sagt Holzer. Der Grund: Mit dem Alter lässt die Elastizität der Venen nach, Venenerkrankungen würden häufiger. Übergewicht, Diabetes oder chronische Venenschwäche erhöhen das Risiko zusätzlich.
Was hilft? Betroffene sollten die Belastung beenden und die Beine hochlagern, auch Kühlung kann unterstützend wirken. „Bei Bedarf helfen kortisonhaltige Cremes gegen den Juckreiz und die Entzündung“, sagt Holzer. Antihistaminika hätten meist nur wenig Effekt: „Es handelt sich schließlich nicht um eine allergische Reaktion.“
Richtig vorbeugen
Vorbeugen lässt sich mit Kompressionsstrümpfen bei längeren Gehstrecken, regelmäßigen Pausen mit Hochlagern der Beine und ausreichend Flüssigkeit. Körperliche Aktivitäten sollten möglichst in die kühleren Morgen- oder Abendstunden verlegt, starke Hitze gemieden werden.
Bei starken Schmerzen, einer einseitigen Beinschwellung mit Wadendruckschmerz, Fieber oder Hautveränderungen, die nicht abklingen, ist eine ärztliche Abklärung nötig. Insgesamt gibt Holzer Entwarnung und beruhigt: „Der ,Disney Rash’ heilt in der Regel innerhalb von ein bis zwei Wochen vollständig und ohne bleibende Schäden ab.“
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