Disney Rash: Das steckt hinter roten Beinen nach dem Gehen

„Disney Rash“: Der Name klingt nach Mickey Mouse und Donald Duck, dahinter steckt aber eine reales Gesundheitsproblem: Nach langem Gehen oder Stehen bei Hitze können an den Unterschenkeln rote bis violette Flecken entstehen.

Woher der kuriose Begriff stammt und wer ihn erfunden hat, ist nicht klar. Er hat sich aber umgangssprachlich eingebürgert, weil der Ausschlag immer wieder bei Besucherinnen und Besuchern großer Disney-Freizeitparks beobachtet wurde: Sie legen dort bei oft heißem, feuchtem Wetter weite Strecken zu Fuß zurück und stehen lange in Warteschlangen.

Das sind genau jene Bedingungen, die diese Hautreaktion begünstigen. Medizinisch betrachtet hat Walt Disney damit freilich nichts zu tun. Das Phänomen wird auch „Golfer’s Vasculitis“ oder „Hiker’s Rash“ genannt, denn es kann nach einer langen Wanderung oder einem ausgedehnten Spaziergang in der Hitze auftreten.

Ein Dermatologe klärt auf

„Der ,Disney Rash’ ist eine belastungsinduzierte kutane leukozytoklastische Vaskulitis, die nach langem Gehen oder Stehen bei Hitze auftritt“, erklärt Primar Gregor Holzer, Vorstand der Dermatologie an den Kliniken Donaustadt und Landstraße und Vizepräsident der Österreichischen Gesellschaft für Dermatologische Kosmetik und Altersforschung (ÖGDKA). Er ergänzt: „Der Mechanismus wird primär durch eine venöse Stauung und nicht durch eine systemische Entzündung getrieben.“

Stau in den Beinen

Ausgangspunkt ist zunächst ein Blutstau in den Beinen. Normalerweise unterstützt die Wadenmuskulatur den Rücktransport des Blutes zum Herzen. Nach langem, ungewohntem Gehen kann diese Muskelpumpe jedoch ermüden; beim Stehen arbeitet sie kaum mehr. arbeitet sie kaum mehr. „Das Blut fließt dann schlechter zum Herzen zurück und staut sich in den Beinvenen“, erläutert Holzer.

Hohe Temperaturen verstärken diesen Effekt: Um Wärme abzugeben, erweitert der Körper die Gefäße, folglich sammelt sich zusätzlich Blut in den Beinen, der Druck auf die Gefäße steigt. „Dieser kann kleinste Blutgefäße schädigen, sodass Blutbestandteile ins Gewebe austreten“, erklärt der Dermatologe. Sichtbar wird das dann als rote bis violette Flecken. „Die Folge ist eine örtlich begrenzte Entzündung der Hautgefäße, diese bleibt in der Regel auf die Haut beschränkt und ist kein Zeichen einer systemischen Erkrankung.“