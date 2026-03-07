Hype um den Darm: Glaube, Liebe, Ballaststoffe
Es gab eine Zeit, da sprach man über Verdauung nur, wenn was zwickte. Oder gar nicht. Der Darm war so etwas wie ein peinlicher Onkel.
Das ist nun anders: Darm ist Charme, ist Trend, ist gesellschaftsfähig. Gut so. Weil wir heute sehr viel mehr über ihn wissen: Er ist kein geheimnisvolles Rohr, sondern ein hochkomplexes Ökosystem. Milliarden Mikroorganismen wuseln dort herum, beeinflussen das Immunsystem, dämpfen Entzündungen – möglicherweise sogar unsere Stimmung.
Dass dieses Bewusstsein nun breiter angekommen ist, ist eigentlich eine gute Nachricht. Und dann kam Social Media.
Darm ist Trend – und das ist erstmal gut
Auf TikTok und Instagram zählt #GutHealth inzwischen Milliarden Aufrufe. Menschen posten dort keine Urlaubsfotos mehr, sondern irgendetwas mit Darm. Genauer gesagt: ihre Haltung zu ihm.
Fermentierte Lebensmittel werden inszeniert wie heilige Reliquien, „Diversity Jars“ – kuratierte Gläser pflanzlicher Vielfalt – wie Pokale. Ballaststoffe erleben als „Fibermaxxing“ (maximal viele Ballaststoffe) ein Comeback, das an religiösen Eifer grenzt. Amen – und guten Stuhlgang.
Ich betrachte das aus der Distanz: In meinem Eiskasten findet sich nur manchmal Kimchi oder Kombucha. Und meist auch kein Sauerteig, der gepflegter wäre als meine Freundschaften. Mein Darm muss ohne Show auskommen – er kriegt einfach jeden Morgen Porridge serviert.
Erstaunlicherweise reicht ihm das meist. Und dabei ist der Kern des Ganzen legitim: Ballaststoffe wurden jahrzehntelang unterschätzt, die Forschung ist sich heute einig, dass sie jene Darmbakterien nähren, die wir brauchen. Vielfalt tut gut. Pflanzenvielfalt erst recht.
Ich lebe den Darm-Dialog, kein Mikrobiom-Management.
Wenn Essen zum Leistungssport wird
Nur irgendwo zwischen „Iss mehr Gemüse“ und „30 Pflanzen pro Woche“ wurde aus Essen Hochleistungssport. Mein Darm soll plötzlich diverser sein als mein Freundeskreis? Und ich soll perfekt verdauen – mit Excel-Tabelle, Wochenquote und dem Gefühl, versagt zu haben, wenn Brokkoli Nr. 27 fehlt?
Nein, einfach nein.
Trotzdem sind mein Darm und ich gute Freunde. Nicht, weil ich jedem Trend folge, sondern weil ich ihm zuhöre und spüre, was ihm guttut. Ich lebe den Darm-Dialog, kein Mikrobiom-Management.
Was wirklich hilft: weniger Tracking, mehr Gefühl
Das Problem ist nicht das Wissen, sondern die Schlussfolgerung – als wäre Verdauung nur eine Frage der Disziplin. Botschaft: Wer Bauchweh hat, hat falsch gelebt, wer müde ist, hätte besser gefasert.
Doch nein: Es gibt nicht das perfekte Mikrobiom. Jeder Darm funktioniert anders und braucht oft nur simple Dinge wie Zeit, Regelmäßigkeit, etwas Gelassenheit – und ein gutes Gefühl für den eigenen Bauch.
Kein Glas Kombucha ersetzt guten Schlaf. Kein „Fibermaxxing“ eine halbwegs entspannte Beziehung. Kein Superfood der Welt rettet eine völlig überdrehte Lebensführung.
Und sonst? Der Darm ist wichtig, aber nicht die Antwort auf eh alles. Er ist ein Organ, kein Start-up. Deshalb braucht er keine Hashtags, sondern Hinwendung.
Kommentare