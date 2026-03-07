Es gab eine Zeit, da sprach man über Verdauung nur, wenn was zwickte. Oder gar nicht. Der Darm war so etwas wie ein peinlicher Onkel.

Das ist nun anders: Darm ist Charme, ist Trend, ist gesellschaftsfähig. Gut so. Weil wir heute sehr viel mehr über ihn wissen: Er ist kein geheimnisvolles Rohr, sondern ein hochkomplexes Ökosystem. Milliarden Mikroorganismen wuseln dort herum, beeinflussen das Immunsystem, dämpfen Entzündungen – möglicherweise sogar unsere Stimmung.

Dass dieses Bewusstsein nun breiter angekommen ist, ist eigentlich eine gute Nachricht. Und dann kam Social Media.

Darm ist Trend – und das ist erstmal gut

Auf TikTok und Instagram zählt #GutHealth inzwischen Milliarden Aufrufe. Menschen posten dort keine Urlaubsfotos mehr, sondern irgendetwas mit Darm. Genauer gesagt: ihre Haltung zu ihm.

Fermentierte Lebensmittel werden inszeniert wie heilige Reliquien, „Diversity Jars“ – kuratierte Gläser pflanzlicher Vielfalt – wie Pokale. Ballaststoffe erleben als „Fibermaxxing“ (maximal viele Ballaststoffe) ein Comeback, das an religiösen Eifer grenzt. Amen – und guten Stuhlgang.

Ich betrachte das aus der Distanz: In meinem Eiskasten findet sich nur manchmal Kimchi oder Kombucha. Und meist auch kein Sauerteig, der gepflegter wäre als meine Freundschaften. Mein Darm muss ohne Show auskommen – er kriegt einfach jeden Morgen Porridge serviert.

Erstaunlicherweise reicht ihm das meist. Und dabei ist der Kern des Ganzen legitim: Ballaststoffe wurden jahrzehntelang unterschätzt, die Forschung ist sich heute einig, dass sie jene Darmbakterien nähren, die wir brauchen. Vielfalt tut gut. Pflanzenvielfalt erst recht.