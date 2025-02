Corona: Bis zu 1.000 Hospitalisierte in einer Woche in dieser Saison

"Gesundheitssystem ist nicht mehr akut belastet"

979 Spitalsaufnahmen aufgrund schwerer Atemwegserkrankungen mit der Diagnose Covid-19 gab es in der 41. Kalenderwoche des Vorjahres, davon 38 in Intensivpflege. Inklusive der Wochen davor und danach landeten im vergangenen Herbst und diesen Winter Tausende mit Corona im Krankenhaus. Das zeigt das SARI-Dashboard (Schwere Akute Respiratorische Infektionen) des Dachverbands der Sozialversicherungsträger, das seit dem Ende der Meldepflicht einer SARS-CoV-2-Infektion im Sommer 2023 einen Überblick über die Verteilung derartiger Erkrankungen in den Kliniken bietet.

Ein genauer Blick auf den Höhepunkt dieser Covid-Welle ergibt, dass in jener Woche insgesamt rund 2.000 Personen mit verschiedenen SARI-Erkrankungen aufgenommen wurden, erläuterte Valipour.

"Das Gesundheitssystem ist nicht mehr akut belastet", sagte der in der Wiener Klinik Floridsdorf tätige Mediziner. Solche Wellen hätten aber natürlich Auswirkungen. "Bei den Fallzahlen im Herbst war ein nicht unbeträchtlicher Teil der Betten belegt." Covid-19 habe sich in die bereits bekannten Atemwegserkrankungen eingereiht, "aber es ist ein Plus an Krankheitsbildern, das es nicht gab vor fünf Jahren". Die Corona-Welle sei bereits abgeflachter, "aber nicht zu vernachlässigen", nun gebe es die Influenza-Welle und laut SARI-Dashboard seit dem Jahreswechsel ansteigende RSV-Zahlen (Respiratorische Synzytial-Virus) in den Krankenhäusern.